La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV

9 de Agosto de 2025 | 07:22

Agenda deportiva del sábado 9 de agosto de 2025

Liga Profesional Argentina

14:30 San Martín (SJ) │ Sarmiento (J) TNT SPORTS

16:30 Boca │ Racing ESPN PREMIUM

18:30 Independiente │ River TNT SPORTS

20:45 Belgrano │ Banfield ESPN PREMIUM

20:45 Atlético Tucumán │ Rosario Central TNT SPORTS

Primera Nacional

14:10 Def. Unidos │ Chacarita TYC SPORTS

15:30 Colegiales │ Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Talleres (RE) │ Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Morón │ Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Maipú │ Tristan Suárez TYC SPORTS PLAY

Amistoso

08:45 Manchester United │ Fiorentina

10:30 Werder Bremen │ Udinese DISNEY + PREMIUM

11:00 Leeds │ Milan DAZN

11:00 West Ham │ Lille DISNEY + PREMIUM

11:00 Everton │ Roma DISNEY + PREMIUM

12:00 Newcastle │ Atlético Madrid DISNEY + PREMIUM

14:00 Olympique Marsella │ Aston Villa DISNEY + PREMIUM

14:00 Napoli │ Girona

16:00 Palermo │ Manchester City

Masters 1000 Cincinatti

12:00 Segunda Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2

20:00 Segunda Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Primera C

13:15 Central Córdob (R) │ Lugano DSPORTS / DGO Primera B Metropolitana

14:30 Dep. Laferrere │ Comunicaciones DSPORTS / DGO

15:00 Brown (A) │ Villa San Carlos TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria │ San Martín (B) TYC SPORTS PLAY

15:30 Argentino (Q) │ Dep. Merlo TYC SPORTS PLAY

17:00 Excursionistas │ UAI Urquiza TYC SPORTS PLAY

Eredivisie

13:30 Feyenoord │ NAC Breda DISNEY + PREMIUM ESPN 4

16:00 PSV │ Sparta Rotterdam DISNEY + PREMIUM EFL Championship

08:30 Southampton │ Wrexham DISNEY + PREMIUM

11:00 Stoke City │ Derby County DISNEY + PREMIUM

13:30 Sheffield United │ Bristol City DISNEY + PREMIUM

Turismo Carretera

10:40 Desafío de las Estrellas: Entrenamiento #1 DEPORTV

13:45 Desafío de las Estrellas: Entrenamiento #2 DEPORTV

IndyCar Series

15:30 Portland: Clasificación DISNEY + PREMIUM