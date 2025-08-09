La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
Agenda deportiva del sábado 9 de agosto de 2025
Liga Profesional Argentina
14:30 San Martín (SJ) │ Sarmiento (J) TNT SPORTS
16:30 Boca │ Racing ESPN PREMIUM
18:30 Independiente │ River TNT SPORTS
20:45 Belgrano │ Banfield ESPN PREMIUM
20:45 Atlético Tucumán │ Rosario Central TNT SPORTS
Primera Nacional
14:10 Def. Unidos │ Chacarita TYC SPORTS
15:30 Colegiales │ Almagro TYC SPORTS PLAY
15:30 Talleres (RE) │ Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY
15:30 Dep. Morón │ Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY
15:30 Dep. Maipú │ Tristan Suárez TYC SPORTS PLAY
Amistoso
08:45 Manchester United │ Fiorentina
10:30 Werder Bremen │ Udinese DISNEY + PREMIUM
11:00 Leeds │ Milan DAZN
11:00 West Ham │ Lille DISNEY + PREMIUM
11:00 Everton │ Roma DISNEY + PREMIUM
12:00 Newcastle │ Atlético Madrid DISNEY + PREMIUM
14:00 Olympique Marsella │ Aston Villa DISNEY + PREMIUM
14:00 Napoli │ Girona
16:00 Palermo │ Manchester City
Masters 1000 Cincinatti
12:00 Segunda Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2
20:00 Segunda Ronda DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Primera C
13:15 Central Córdob (R) │ Lugano DSPORTS / DGO Primera B Metropolitana
14:30 Dep. Laferrere │ Comunicaciones DSPORTS / DGO
15:00 Brown (A) │ Villa San Carlos TYC SPORTS PLAY
15:30 Flandria │ San Martín (B) TYC SPORTS PLAY
15:30 Argentino (Q) │ Dep. Merlo TYC SPORTS PLAY
17:00 Excursionistas │ UAI Urquiza TYC SPORTS PLAY
Eredivisie
13:30 Feyenoord │ NAC Breda DISNEY + PREMIUM ESPN 4
16:00 PSV │ Sparta Rotterdam DISNEY + PREMIUM EFL Championship
08:30 Southampton │ Wrexham DISNEY + PREMIUM
11:00 Stoke City │ Derby County DISNEY + PREMIUM
13:30 Sheffield United │ Bristol City DISNEY + PREMIUM
Turismo Carretera
10:40 Desafío de las Estrellas: Entrenamiento #1 DEPORTV
13:45 Desafío de las Estrellas: Entrenamiento #2 DEPORTV
IndyCar Series
15:30 Portland: Clasificación DISNEY + PREMIUM
