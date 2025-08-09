Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Tras la victoria de Estudiantes ante Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura, las miradas se posaron sobre el nivel demostrado por los juveniles, que una vez más le dieron la victoria al Pincha.

Sin dudas, las presencias de Román Gómez, Fabricio Pérez y Mikel Amondarain fueron claves para el elenco albirrojo sume su tercera victoria consecutiva en el campeonato local.

En este sentido, además de los hinchas, el propio entrenador destacó en conferencia de prensa el trabajo realizado por los caneranos: “Tenemos menos jugadores de experiencia, pero precisamos de los chicos”, comenzó el Barba. Además, se paró sobre cada uno de los casos y desarrolló: “Román está consolidado, pero hace dos años que está nosotros”, marcó sobre el lateral derecho. “Fabricio jugó bien, pero hace un año y medio que está con nosotros. No es de un día para el otro”. Cabe mencionar, que el nacido en San Juan ya había tenido su estreno en la red a comienzo de año ante Sarmiento de La Banda por Copa Argentina.

Siguiendo esta línea el técnico resaltó: “Hace un año y medio, Mikel entrena con nosotros y jugó en Reserva muchísimo tiempo. Se consolidó en esta pretemporada, pero no es de un día para otro. Que los juveniles vivan estas situaciones, los van a hacer crecer. Tienen que seguir haciéndolo y madurando. Estamos buscando un equilibrio entre los jugadores de experiencia y la juventud”.

Por su parte, al ser consultado exclusivamente por el desempeño de Amondarain, Domínguez respondió mediante elogios:“Lo de Mikel nos pone muy contentos, porque me parece que más allá de su situación interna, del nerviosismo y de que terminó acalambrado, que es algo normal, jugó natural. Y lo hizo muy bien”. De esta forma, agregó: “Daba la sensación de que hacía muchísimo tiempo que está con nosotros y que hacía muchísimo tiempo que juega al lado del Ruso (Ascacibar). Tuvo también un buen entendimiento con Cristian (Medina) y con la defensa”, cerró el DT sobre el gran nivel que viene mostrando el nacido en Bavio.

Por otro lado, los protagonistas también hablaron y expresaron en palabras sus sensaciones por el momento que les toca atravesar.

En este sentido, el marcador de punta derecho, Román Gómez que actualmente está ocupando el lugar del lesionado Eric Meza comentó: “Me vengo sintiendo muy cómodo, cada vez mejor, el grupo me brinda mucha confianza. Siempre trato de aportar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Estoy ansioso por la Copa, hay que representar a Estudiantes en estos partidos”. Además, habló sobre el momento positivo que se encuentra atravesando el Club: “Es un envión, nos sirve ganar estos tres partidos para llegar de la mejor forma al compromiso por Copa. Nos motiva y da ánimo”.

Otro de los pibes que contó su emoción por jugar estos tipos de partidos y encima convertir fue Fabricio Pérez: “Siempre soñé con hacer un gol en UNO con esta hinchada. A la gente le digo que se quede tranquila que siempre voy a dejar todo y voy a jugar como un hincha más. El grupo está muy bien y unido, vamos a buscar el triunfo en Paraguay”.

Por último, Amondarain también habló sobre el presente que le toca vivir: “Me sentí muy cómodo, es un sueño para mí estar acá en Estudiantes. Ahora hay que seguir, esto es día a día”. Además, puso como tema de conversación el deseo por disputar la máxima competencia continental: “Estoy ansioso por la Copa Libertadores, sería una gran experiencia sumar minutos”, cerró el pibe de 20 años.