“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Marcelo torres y un festejo a lo batistuta en su vuelta al gol/GELP

(enviado especial a Mendoza)

Marcelo Torres fue una incógnita durante el mercado de pases. Fue uno de los primeros nombres que se barajó, pero recién llegó tras la partida de Rodrigo Castillo. El delantero, formado en Boca y con pasado en las selecciones juveniles, venía de años fuera del país, en destinos exóticos como Chipre, Letonia y Emiratos Árabes.

Sin embargo, aún lejos del ritmo de competencia de nuestro fútbol, avisó con un tiro en el palo ante el Rojo y en Mendoza convirtió su primer gol con la casaca tripera. Agradecido de la chance que Gimnasia le dió, el delantero de 27 años se ilusiona con un equipo que pueda pelear cosas importantes.

- ¿Hacen una buena dupla con Briasco, se asocian bien?

- La verdad que sí. Yo no lo conocía a Beto y ya el primer día lo ví muy bien. Estos dos partidos que jugamos juntos nos asociamos muy bien. Después con Jere y con Manu también. El grupo está muy bien y eso se ve en la cancha. Hay que seguir por este camino.

- ¿Se trabaja esa coordinación para que roten las posiciones o jueguen a distintas alturas?

- También es comunicación. Tratamos de ver, si uno va para adelante, el otro se queda más atrás; si uno va por afuera, el otro se queda adentro. Eso habla del día a día, de la comunicación, de que estamos juntos y queremos lo mejor para el club. Y ahí vamos, siempre tratando de sacar los tres puntos.

- ¿Se enojó todo Godoy Cruz con tu festejo?

- Se me fue un poco de las manos porque grité bastante. Pido disculpas una vez más.

- Estuviste mucho tiempo fuera de Argentina, ¿cuánto hace que no convertías en el país?

- Creo que el último gol fue en 2018. Fue muchísimo tiempo. Por eso estoy muy feliz y contento con el grupo. Quiero disfrutar con la familia.

- ¿Te sentís cada día mejor?¿Ves los progresos?

- Sí. Hay que seguir trabajando. Gimnasia está para cosas buenas, muy positivas. Hay que seguir por este camino.

- ¿Te costó adaptarte nuevamente a un fútbol tan intenso como el argentino?

- La verdad que sí. Yo sabía que era otro ritmo, otra exigencia física, pero mentalmente estaba muy preparado para este desafío. Estoy agradecido totalmente con Gimnasia porque me abrió las puertas. Trato de mejorar día a día y después los resultados se ven en la cancha.

- ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión de regresar al país?

- Estuvimos hablando con mi mujer. Vamos a tener un hijo, yo tengo una nena también. Queríamos estar más cerca. Nos trajimos diez valijas de Dubai, ya pensando 100% en que nos íbamos a quedar. Mentalmente yo quería quedarme acá, por eso estoy tan agradecido con Gimnasia.

- Linda palomita en el gol, Panaro dice que te tiró el centro...

- Le pegó al arco, no puede decir que fue un centro, jajaja. Salió bien y lo importante es que fue gol, sirvió para sumar.

- Tuvieron buenos movimientos. En el gol anulado Briasco había hecho todo bien, pero había picado un paso adelantado.

- Yo pensé que había sido gol. Fue una jugada linda. Sabíamos que Godoy Cruz dejaba siempre las segundas pelotas y quedaban siempre con dos atrás. Una lastima que no fue gol.

- ¿Sufriste desde el banco el final del partido?

- Me parece que corrí más en el banco que adentro de la cancha. Estaba dando vueltas como un perrito de departamento. Se sufrió mucho, más con el gol que hicieron a los último, pero terminó, sumamos que es lo importante. Y ya pensamos en el próximo partido.

- ¿Cuál es el mérito que han tenido para cambiar la imagen que Gimnasia tuvo en el final del semestre pasado?

- Creo que la actitud del grupo, que quiere salir siempre para adelante. Hay sacrificio, compañerismo. Se armó un buen grupo, un buen cuerpo técnico, estamos unidos trabajando todos los días de la mejor manera. Estamos para cosas importantes. Ahí vamos a estar.

- ¿Se animan a hablar de cosas importantes o es, como decía Mostaza, “paso a paso”?

- Vamos paso a pasó pero nosotros también somos buenos. Vamos a pelear cada partido como si fuera el último.