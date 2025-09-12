Viernes primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?

Aguardando por la llegada de la primavera, la semana en la La Plata y alrededores cierra todavía con temperaturas agradables y buen tiempo, sin pronósticos de lluvias para los próximos días. La mañana del viernes comenzó fresca, pero lentamente la temperatura irá subiendo durante toda la jornada en la Región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con neblinas en la madrugada y cielo algo nublado para el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El sábado daría inicio a un fin de semana con buenas condiciones del clima. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 10 y 20 grados.

Para cerrar el fin de semana, el domingo tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.