Deportes |Se cruzaron nueve veces: tres victorias y tres empates para cada uno

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Gimnasia y el Francés se vuelven a ver las caras. El Mens Sana intentará cortar con la secuencia negativa ante viejos entrenadores

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

gimnasia y leonardo carol madelón cuentan con un historial igualado

12 de Septiembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Gimnasia se mide este domingo desde las 15 en el Bosque platense ante Unión de Santa Fe, por la octava fecha del Torneo Clausura. A su vez, recibirá a un viejo conocido como Leonardo Carol Madelón, el encargado de mantener al Lobo en Primera División en dos oportunidades: 2009 y 2023. Por su parte, luego de comandar al Mens Sana, el oriundo de Cafferata se midió en 9 oportunidades ante los de La Plata, donde mantiene un historial igualado en victorias, empates y derrotas.

En este sentido, luego de su primer paso, el Francés y el Albiazul se cruzaron dos veces en 2015. Primero por el torneo doméstico, donde el Lobo se impuso por 5-2 en un partidazo en el Juan Carmelo Zerillo. Semanas más tarde, pero por Copa Argentina en Formosa, igualaron 0-0 en los 90 minutos, pero el elenco de la capital bonaerense 6-5 en los penales.

Ya en 2016, pero como capitán en jefe de Belgrano, volvió a empatar 1-1 en La Plata. La primera victoria de Leo Carol ante el Lobo llegó en septiembre de 2017, bajo las órdenes del Tatengue, fue 1-0 en Santa Fe. Siguiendo esta línea, el resultado se volvió a repetir en 2018 y en el mismo escenario. Mientras que en 2019, pero en La Plata, se impuso 1-0. De esta forma, consiguió las únicas tres victorias de manera consecutiva.

Por su parte, los últimos dos cruces terminaron en empates y ambos fueron en el Bosque. En julio de 2021 en Platense el partido fue 2-2. En tanto, en 2023, meses antes de regresar al Lobo, para ser pieza fundamental para que el Club se mantenga en la máxima categoría del fútbol nacional, lo enfrentó por última vez. Ese partido fue un empate sin goles, en el banco de suplentes de Central Córdoba.

De esta forma, el historial entre Gimnasia y Madelón es de 3 victorias y 3 empates para cada uno.

Por otro lado, de los últimos entrenadores que dirigieron al Lobo, al equipo no le ha ido bien a la hora de enfrentarlos. El primer caso es el de un hijo adoptivo como Pedro Troglio, donde perdió 3 partidos, ganó 3 y empató 1, dirigiendo 5 clubes distintos. En este sentido, la primera vez que se cruzaron en veredas opuestas fue en 2007 con Peter como DT de Independiente, donde los platenses ganaron 1-0. Mientras que al año siguiente se tomó revancha y en condición de local Troglio venció a su primer amor por 3-1.

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Gallardo, con dudas para el duelo en UNO

Dirigiendo a Argentinos Juniors también se enfrentaron en 2 oportunidades. En 2010, en un partido a puro gol, el Bichito Colorado se impuso por 4-2 en la casa del Lobo. En tanto, que a la siguiente temporada empataron 1-1 en el pesebre del fútbol argentino.

Otro caso es el de Gustavo Alfaro, quien estuvo como jefe del banco de relevos entre 2016 y 2017. Por su parte, luego de su salida en mayo de ese año, el Profesor se marchó para Parque Patricios, donde meses más tarde tuvo que regresar a La Plata pero como rival. De ese modo, en septiembre Huracán se impuso categóricamente ante Gimnasia por 3-1. Mientras que en 2018 y en el mismo recinto igualaron 2-2.

Siguiendo esta línea de empates y derrotas, aparece el nombre de Pipo Gorosito como entrenador de Colón donde se midieron en 2023. El primer partido fue igualdad sin emociones en la ciudad de las diagonales. Mientras que 5 meses después en el Cementerio de Los Elefante, el Negro Sabalero se impuso triunfó 2-0.

Cabe mencionar, que si bien Pipo se midió con los mens sana en 12 oportunidades, recién en dos ocasiones lo hizo tras conducir los hilos del equipo albiazul.

El último caso, también negativo en con Mariano Soso, quién tuvo un paso efímero y sin pena ni gloria por Gimnasia y Esgrima, en donde apenas comandó al equipo en 12 partidos, en la temporada 2017/18.

Por su parte, en 2020 como entrenador de Defensa y Justicia, se volvieron a ver las caras tras unos años distanciados. En este sentido, el cruce fue por Copa Argentina donde luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, el Halcón de Varela se quedó con el boleto a octavos de final desde los doce pasos. A su vez, el último cruce se dio en 2021 en el Bajo Flores, donde el Lobo ganó 2-1 en un entretenido encuentro.

Con estas estadísticas, Gimnasia buscará revertir la situación enfrentando a viejos entrenados, cuando reciba este domingo en el Bosque a Unión de Santa Fe, conducido por Leo Carol Madelón. Equipo al que el Lobo nunca le pudo ganar estando el Francés en el banco de suplentes tatengue.

 

Orfila ultima detalles para recibir a Unión en el Bosque

