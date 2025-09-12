Un joven perdió el control de su caballo y está grave

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Lucas Aguilar iba arriba del animal cuando perdió el control a gran velocidad sobre diagonal 80 y 120. Piden cadena de oración
Un joven de 18 años permanece internado en estado crítico tras sufrir un accidente mientras montaba un caballo en el Barrio Hipódromo de La Plata. Según el dramático relato de sus familiares, el joven ingresó al Hospital San Martín con una profunda herida en la cabeza y, pese a haber sido operado de urgencia, continúa en terapia intensiva con serias complicaciones motrices.
“No le funciona la mitad del cuerpo, pedimos cadena de oración para que pueda salir adelante y volver con su familia”, señalaron a EL DIA allegados a la víctima identificada como Lucas Aguilar. Coincidieron en “mantener la fe en su recuperación”.
El trágico hecho ocurrió en la zona de diagonal 80 y 120, donde el joven cabalgaba por la rambla cuando, por razones que aún se investigan, el animal se descontroló. Testigos relataron que el jinete perdió el equilibrio tras chocar contra un cartel municipal y cayó violentamente al suelo, golpeándose la cabeza. El caballo en tanto continuó su carrera hasta estrellarse contra un árbol a unas cuadras, donde finalmente murió.
Imágenes de cámaras de seguridad locales muestran el momento en que el caballo avanza a gran velocidad, desatando la preocupación de automovilistas y vecinos, quienes inmediatamente asistieron al joven y llamaron al SAME.
Una ambulancia del SAME llegó al lugar en pocos minutos y trasladó al adolescente al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por traumatismos graves. La rápida respuesta de transeúntes y personal de emergencia fue clave para evitar un desenlace aún más trágico.
La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°10, que caratuló la causa como “Lesiones por accidente”. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, quienes junto a la Guardia Urbana y personal de Caballería asistieron al joven y resguardaron la escena. Testigos del accidente, entre ellos encargados de caballerizas y vecinos, aportaron detalles sobre cómo el caballo se alteró y provocó la caída del jinete, incluso relatando que el animal le dio una patada tras la caída antes de huir.
Peritos de Policía Científica, especializados en planimetría, rastros, fotografía y química, realizaron las pericias correspondientes y aseguraron la cadena de custodia de las muestras recogidas en el lugar.
El accidente generó gran conmoción entre vecinos de barrio Hipódromo y la comunidad hípica local. Por estas horas familiares, amigos y allegados del joven continúan pendientes de su evolución y esperan que pueda superar las graves lesiones sufridas. Lo cierto es que al cierre de esta edición Lucas Aguilar peleaba por su vida.
Tras el reciente caso las autoridades recomiendan extremar precauciones al montar caballos, incluso para jinetes experimentados.
La víctima está internada en el Hospital San Martín de La Plata / redes
