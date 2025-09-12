“el cumple” se festeja mañana en el cine teatro victoria de berisso

12 de Septiembre de 2025 | 03:19 Edición impresa

■ HOY

Música

Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán el Coro Rita Arrozpide del Colegio del Centenario, el Coro Polifónico del Círculo Italiano, el Grupo Vocal Vox Anima y el Coro Polifónico de la Anunciación. Entrada libre y gratuita.

Circuito Coral Platense.- A las 19.30 en la Bolsa de Comercio, 48 entre 5 y 6, se presenta el Grupo Vocal Vox Populi con dirección y arreglos de Santiago Bucar. Entrada libre y gratuita.

Chango Spasiuk + Sur del Sur Ensamble.- A las 19 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Ligia Piro.- A las 21.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta su espectáculo de rock nacional, “Alma de diamante”.

Indios.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Carmen Sánchez Viamonte.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Noche de tango.- A las 20 en el Cine Teatro Municipal, Ortiz de Rosas 99, Ensenada, se presentan Guillermo Fernández junto a César Angeleri. Bailan Karina Hourcade y Alejandro Linier.

La Monte.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, orquesta de tango.

Nada interfiera.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Micky Rodríguez.- A las 22 en 49 entre 4 y 5.

Chic@s de oro VI.- A las 20 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.

Peña La Familiera.- A las 21 en La Salamanca, 61 y 62, se presentan Noelia Miranda, Martín Mamonde y Agustín Lasa.

Ciro Ciochini.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, show de tango.

Piano Bar.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, tributo a Charly García.

Danza

¡Viva el ciclo!.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28, ciclo de danza coordinado por Amparo Lopez y Laura Cucchetti.

Cine

La zurda.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rosendo Ruiz.

Gatica.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio. Se proyecta en 35mm, gratis.

Los cuerpos públicos.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Valeria Sartori.

Embriagado de amor.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Paul Thomas Anderson.

Teatro

La niña, el archivo y el paréntesis.- A las 19.30 en la Comisión Provincial por la Memoria, 54 entre 4 y 5, conferencia performática documental de la artista plástica Andrea Suárez Córica con dirección de Charo Farías

Pupina Plomer.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta “Historia y mujeres”.

Sociedad Platense del Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 esquina 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Rubén Vaena. Entrada libre, show a la gorra.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19.

Canciones para alguien que no existe.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Jorge Obeaga con dirección de Mariana Ozafrain.

Se me murió entre los brazos.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

Ricardo III, Shakespeare otra vez.- A las 20.30 en Escenario 40, 40 entre 19 y 19.

Ernesto y la moto.- A las 20.30 en El Catrín y La Catrina, 70 entre 10 y 11. Dramaturgia y Dirección: Gustavo Bonifetto.

El principio de Arquímedes.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Josep María Miró con dirección de Sara Mon.

Con un kilo de harina.- A las 20.45 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, a cargo de la Compañía de Teatro de Fernán Cardama. Teatro de objetos para adultos y niños desde 9 años.

Alejandra, una perforación a cielo abierto.- A las 21 en 10 entre 46 y 47, a cargo de Martín Rechimuzzi.

Exposiciones

Mercedes Fariña.- A las 19 en el Espacio Reinventarse, 474 Nº416, City Bell, quedará inaugurada la muestra de su serie Sensu.

Eventos

Noche de juegos.- A las 21 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6. Entrada al sobre.

■ Mañana

Música

Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464.

Encuentro coral.- A las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se presentan Domingueros (dirección y arreglos: Tato Finocchi) y Cantoras de la tierra (dirección: Laura VAmonde). Entrada libre y gratuita.

Encuentro Coral Platense.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 51 entre 19 y 20, se presentan el Grupo de Voces VADENU de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Tolosa, el Grupo Vocal Almagama, el Coro del Liceo Víctor Mercante de la UNLP y el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Los Fabulosos Cadillacs.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Vuelve el tango: homenaje a Alorsa.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, a 16 años del paso a la inmortalidad de Jorge “Alorsa” Pandelucos.

Barbatuques.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, música vocal y rítmica desde Brasil.

La Mare.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47, con Nataly Ayala y Lucía Moccia como invitadas.

Asspera.- A las 21 en 58 entre 10 y 11.

Milena Salamanca.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

Fernando Montalbano.- A las 21.30 en el café del Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, tributo a Sabina y Serrat.

Latin Quintet.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, música de Paquito D’Rivera. A la gorra.

Tan-Gó.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, orquesta de candombe .A la gorra.

Peña del Kolla.- A las 21 en el Club Ateneo Popular, 39 entre 115 y 116, actuarán Tomás Lipán, La Típica Santiagueña, Claudio Sosa, Gustavo Guaraz, Federico Pecchia, Luis Bravo, Malka Mercado, Mariel Cerezo, José “Viti” Alba, Adrián Romero y Marco Di Giacomo.

Expulsados.- A las 20 en el Teatro Favaloro.- 67 entre 116 y 117.

Música en el club.- A las 21 en Aconcagua, 69 entre 4 y 5, se presentan Valentina López y Tomás Lupo, Camila y Bruno Fitte. Invitado: Genaro Elichiri.

Malón +30.- A las 23 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6, fiesta con música de los 90 y 2000.

Cine

La zurda.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rosendo Ruiz.

Las voces del silencio.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gabriela María Naso. Función especial con entrada gratuita.

Teatro

El Cumple.- A las 21 en el Teatro Cine Victoria, Montevideo 1053, Berisso, de Susana Raiher, con dirección de Alejo Gómez Hurtado.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 39 entre 20 y 21, de Candela Corno.

La Bella y la Bestia.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Humorísimas.- A las 22.30 en 12 esquina 72.

Calígula.- A las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Albert Camus con dirección de Gastón Marioni.

La compra maestra.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3.

Aeroplanos.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza.

Platos Rotos.- A las 21.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Animarse.- A las 20.30 en El Fondo, 10 entre 63 y 64, cinco historias de teatro breve con dirección de Gustavo Leiva.

Gris de Ausencia.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Roberto Tito Cossa con dirección de César Palumbo.

Werther.- A las 21 en Artó, 54 entre 8 y 9, con dirección de Luciana Abelenda.

Tarde o temprano.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Walter Rodriguez y dirección general de Magui Cabassi.

Don Juan, el sueño diurno de Lacan.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 71 esquina 13, con dirección de Claudio Cogo.

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Juegos, ¿cuál es tu límite?.- A las 21 en Pampa Cultural, 35 entre 19 y 20, musical escrito por Marcelo Caballero. Dirección general: Leandro Sfich.

Los amantes de la Casa Azul.- A las 20.30 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, obra escrita por Mario Diament y dirigida por Reinaldo Scheer.

Infantil

Pero el mar no me trae tu voz.- A las 17 en el Tacec, 51 entre 9 y 10, obra teatral de objetos de pequeño formato para toda la familia (recomendada a partir de los 7 años de edad). Con la dramaturgia y dirección de Martín Joab y las actuaciones de Luciano Burgos y Pablo del Valle. Entrada gratuita con reserva online.

BlancOnieves y el retorno de los villanos.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre.

Conferencias

Del taller al museo: preparación y preservación de obra con materiales contemporáneos.- A las 17 en el Teatro Argentino, 51 entre 8 y 10, charla a cargo de la profesora Analía Verónica Santángelo. En el conversatorio se compartirán recomendaciones prácticas para la preparación y conservación de obras con materiales contemporáneos.

■ Domingo

Música

Dúo Pianissimo.- A las 18 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, Concepción Rillo y Damián Balarino interpretarán con piano a cuatro manos obras de folclore argentino y tango. Entrada gratuita con reserva online.

Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta el trío integrado por Ana Clara Hipperdinger, piano; Ana Serena Elgarte, flauta y Maricel Turkovich, violoncello. Entrada libre y gratuita.

Dúo Besser-Storla.- A las 20 en Casa Chicha, 61 y 15, junto a Luciana Szeinfeld.

Claudia Gomila.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53.

Sembrando Raíces.- Adesde las 12 en 162 norte entre 29 y 30, Berisso, se presentan Walter Albornoz, Elvio Coronel y Matias Serrano, Maxi Retamar, Los Maldo, Nilda Arancibia, Lucas Marquez y Ceferino Céspedes.

Peña y baile.- Adesde las 12 en el Centro de Fomento Las Banderitas, 450 entre 157 y 160, se presentan Ana Rosa, Santillán Pacheco Dúo, Daniel Marcial, Laguna y Cielo, Ballet El Estribo y Perla Negra.

Rap de barrio.- A las 20 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117, se presentan El Melly, XXL Irione y Fili Wey.

Árbol.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Power Up Orchestra.- A las 19 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, anime y videojuegos en concierto.

Orquesta Big Bend.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71, ensayo abierto.

Benja Molina Chazarreta.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, a la gorra.

Tarde de tango.- Adesde las 16, canto para aficionados con la guitarra de Juan Páez. Desde las 18, milonga musicalizada por Roque Siles.

Cine

Quinografía.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mariano Donoso y Federico Cardone

Hiroshima mon amour.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Alain Resnais. Se proyecta en 35mm.

Los cuerpos públicos.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Valeria Sartori.

Errante, la conquista del hogar.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Adriana Lestido.

Teatro

Cha Cha Cha.- A las 20 en 10 entre 46 y 47.

Yuna soy yo.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con Marcela Ferradás y dirección de Horacio Peña.

El robo, un policial metafísico.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gerardo Fabris a cargo de la compañía Teatro Pagano.

Sesiones de cerca.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Ciclo de magia a cargo de Fede Brisko, Andrés Reggi y Damián Rizo.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Lo quiero ya.- A las 18 y a las 20.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, obra musical con dirección de Gerardo Colo Ventrice.

La Bella y la Bestia.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

2013: Odisea Intemporal Rioplatense.- A las 20 en el Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Soy tu ángel.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Germán Kraus y Silvia Peyrou.

Hasta que la muerte nos una.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Marisa Silva.

Infantil

Pero el mar no me trae tu voz.- A las 17 en el Tacec, 51 entre 9 y 10, obra teatral de objetos de pequeño formato para toda la familia (recomendada a partir de los 7 años de edad). Entrada gratuita con reserva online.

Yo animé.- A las 17 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Diego Biancotto.

Viajando al mundo de los cuentos.- A las 16 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita (Retirar 1 hora antes por boletería).

TILUC.- A las 16.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, teatro chiquito para bebés de 0 a 4 años.

Literarias

Mateada con versos.- A las 15 en el Centro Jubilados Telefónicos, 17 entre 60 y 61, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas realizará su habitual reunión literaria. Se presentarán los libros: “Memoria Palabra Verso” de Abel Zabala y “Perfiles de Tiempos” de Adriana María Lagos. Cierre musical: Gustavo Cabrera, cantor criollo y Osvaldo Lagos en guitarra. Entrada libre y gratuita.

Con motivo de la celebración de los 20 años de la Orquesta Escuela de Berisso, el Quinteto de Cuerdas de la Cátedra de Música de Cámara bajo la dirección del Mtro. José Bondar ofrecerá un concierto con obras de J. Brahms y A. Dvorak en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464.