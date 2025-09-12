Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Estudiantes-River y un partido que se las trae, porque se trata de dos de los mejores equipos del año y porque además tuvieron un vínculo explícito y tácito que llevó a estar a un paso de una “guerra” en términos deportivos. Demasiados cruces de jugadores, declaraciones y operaciones de un lado y otro.

El jugador que va a ser recibido con honores será Enzo Pérez, que jugó un año en el Pincha cuando se fue de River tras su pelea con Martín Demichelis y en esos meses logró dos títulos, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. ídolo total en el Millonario y recontra querido en Estudiantes ya que además de todo fue uno de los campeones de la Copa Libertadores 2009. Para él será un partido para disfrutar ya que tiene confianza en el propio y reconocimiento en el otro.

Será diferente para Leandro González Pirez, que si bien no se fue por la puerta de atrás no fue tenido en cuenta por el Muñeco Gallardo. De hecho los últimos meses los vivió fuera del equipo e incluso sin estar habilitado para ocupar un lugar en el banco de los suplentes

El que tampoco va a pasar desapercibido es Marcelo Gallardo, el entrenador de River. Si bien tiene una buena relación con Juan Sebastián Verón e incluso estuvo a punto de ser el entrenador del Pincha antes de desembarcar en el Millonario, tuvo unas declaraciones recientes que no le gustaron para nada a los hinchas y muchos se lo harán saber.

Cuando fue consultado por los resultados que había conseguido el Pincha paró la pregunta y dijo “bueno, pero es otra cultura...”, como marcando que la forma de jugar de River es diferente y no se podía permitir.

También Juan Sebastián Verón entró en el “conflicto” entre ambas instituciones cuando en plena etapa con Foster Gillett se barajó la posibilidad que Sebastián Driussi desembarque en Estudiantes, que a través del norteamericano hizo una oferta, como otra por Rodrigo Villagra, a quien River quería vender a Rusia. Finalmente ningún jugador llegó al Pincha y el Millonario tuvo que pagar más por la compra y pedir menos por la venta. Se enojó Jorge Brito.

En medio de esos cruces de palabras por ambas operaciones fue cuando Gallardo decidió que iba a hacer uso de la repesca por Sebastián Boselli, a préstamo en Estudiantes. Lo sacó a pocos días de que se juegue la final contra Vélez y ni siquiera lo utiliza como titular. Pareció más una represalía que otra cosa.

En el medio estuvo el interés del Millonario por Santiago Ascacibar, que agradeció pero no se marchó del Pincha.

Por todas estas cosas el partido de mañana tendrá tantos condimentos como un guiso, que exceden a lo futbolístico.