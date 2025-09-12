Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil
Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
Los números de la suerte del viernes 12 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump
VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores
Actividades: suelta de libros, película por la inclusión, “pollada” y concurso
Lo acusaron de varios robos en La Plata y la Justicia lo declaró inocente: el caso de un cartonero que estuvo tras las rejas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La frase de Marcelo Gallardo que no gustó, la pelea Brito-Verón cuando intervino Foster Gillett, la salida de Sebastián Boselli, el arribo de González Pírez y Funes Mori. Enzo Pérez, el aplaudido
Estudiantes-River y un partido que se las trae, porque se trata de dos de los mejores equipos del año y porque además tuvieron un vínculo explícito y tácito que llevó a estar a un paso de una “guerra” en términos deportivos. Demasiados cruces de jugadores, declaraciones y operaciones de un lado y otro.
El jugador que va a ser recibido con honores será Enzo Pérez, que jugó un año en el Pincha cuando se fue de River tras su pelea con Martín Demichelis y en esos meses logró dos títulos, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. ídolo total en el Millonario y recontra querido en Estudiantes ya que además de todo fue uno de los campeones de la Copa Libertadores 2009. Para él será un partido para disfrutar ya que tiene confianza en el propio y reconocimiento en el otro.
Será diferente para Leandro González Pirez, que si bien no se fue por la puerta de atrás no fue tenido en cuenta por el Muñeco Gallardo. De hecho los últimos meses los vivió fuera del equipo e incluso sin estar habilitado para ocupar un lugar en el banco de los suplentes
El que tampoco va a pasar desapercibido es Marcelo Gallardo, el entrenador de River. Si bien tiene una buena relación con Juan Sebastián Verón e incluso estuvo a punto de ser el entrenador del Pincha antes de desembarcar en el Millonario, tuvo unas declaraciones recientes que no le gustaron para nada a los hinchas y muchos se lo harán saber.
Cuando fue consultado por los resultados que había conseguido el Pincha paró la pregunta y dijo “bueno, pero es otra cultura...”, como marcando que la forma de jugar de River es diferente y no se podía permitir.
También Juan Sebastián Verón entró en el “conflicto” entre ambas instituciones cuando en plena etapa con Foster Gillett se barajó la posibilidad que Sebastián Driussi desembarque en Estudiantes, que a través del norteamericano hizo una oferta, como otra por Rodrigo Villagra, a quien River quería vender a Rusia. Finalmente ningún jugador llegó al Pincha y el Millonario tuvo que pagar más por la compra y pedir menos por la venta. Se enojó Jorge Brito.
LE PUEDE INTERESAR
Gallardo, con dudas para el duelo en UNO
LE PUEDE INTERESAR
Racing, ante San Lorenzo con la necesidad de ganar
En medio de esos cruces de palabras por ambas operaciones fue cuando Gallardo decidió que iba a hacer uso de la repesca por Sebastián Boselli, a préstamo en Estudiantes. Lo sacó a pocos días de que se juegue la final contra Vélez y ni siquiera lo utiliza como titular. Pareció más una represalía que otra cosa.
En el medio estuvo el interés del Millonario por Santiago Ascacibar, que agradeció pero no se marchó del Pincha.
Por todas estas cosas el partido de mañana tendrá tantos condimentos como un guiso, que exceden a lo futbolístico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí