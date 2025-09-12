Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Estudiantes-River, un duelo que se las trae

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

La frase de Marcelo Gallardo que no gustó, la pelea Brito-Verón cuando intervino Foster Gillett, la salida de Sebastián Boselli, el arribo de González Pírez y Funes Mori. Enzo Pérez, el aplaudido

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

leandro gonzález pirez llegó al no ser tenido en cuenta por gallardo

12 de Septiembre de 2025 | 02:32
Edición impresa

Estudiantes-River y un partido que se las trae, porque se trata de dos de los mejores equipos del año y porque además tuvieron un vínculo explícito y tácito que llevó a estar a un paso de una “guerra” en términos deportivos. Demasiados cruces de jugadores, declaraciones y operaciones de un lado y otro.

El jugador que va a ser recibido con honores será Enzo Pérez, que jugó un año en el Pincha cuando se fue de River tras su pelea con Martín Demichelis y en esos meses logró dos títulos, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. ídolo total en el Millonario y recontra querido en Estudiantes ya que además de todo fue uno de los campeones de la Copa Libertadores 2009. Para él será un partido para disfrutar ya que tiene confianza en el propio y reconocimiento en el otro.

Será diferente para Leandro González Pirez, que si bien no se fue por la puerta de atrás no fue tenido en cuenta por el Muñeco Gallardo. De hecho los últimos meses los vivió fuera del equipo e incluso sin estar habilitado para ocupar un lugar en el banco de los suplentes

El que tampoco va a pasar desapercibido es Marcelo Gallardo, el entrenador de River. Si bien tiene una buena relación con Juan Sebastián Verón e incluso estuvo a punto de ser el entrenador del Pincha antes de desembarcar en el Millonario, tuvo unas declaraciones recientes que no le gustaron para nada a los hinchas y muchos se lo harán saber.

Cuando fue consultado por los resultados que había conseguido el Pincha paró la pregunta y dijo “bueno, pero es otra cultura...”, como marcando que la forma de jugar de River es diferente y no se podía permitir.

También Juan Sebastián Verón entró en el “conflicto” entre ambas instituciones cuando en plena etapa con Foster Gillett se barajó la posibilidad que Sebastián Driussi desembarque en Estudiantes, que a través del norteamericano hizo una oferta, como otra por Rodrigo Villagra, a quien River quería vender a Rusia. Finalmente ningún jugador llegó al Pincha y el Millonario tuvo que pagar más por la compra y pedir menos por la venta. Se enojó Jorge Brito.

LE PUEDE INTERESAR

Gallardo, con dudas para el duelo en UNO

LE PUEDE INTERESAR

Racing, ante San Lorenzo con la necesidad de ganar

En medio de esos cruces de palabras por ambas operaciones fue cuando Gallardo decidió que iba a hacer uso de la repesca por Sebastián Boselli, a préstamo en Estudiantes. Lo sacó a pocos días de que se juegue la final contra Vélez y ni siquiera lo utiliza como titular. Pareció más una represalía que otra cosa.

En el medio estuvo el interés del Millonario por Santiago Ascacibar, que agradeció pero no se marchó del Pincha.

Por todas estas cosas el partido de mañana tendrá tantos condimentos como un guiso, que exceden a lo futbolístico.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Domínguez define el once antes del cruce frente a River

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave

VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
+ Leidas

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos
Últimas noticias de Deportes

Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Gallardo, con dudas para el duelo en UNO

Racing, ante San Lorenzo con la necesidad de ganar
Espectáculos
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
La mujer de Hamill es su gran fan y no por “Star Wars”
Whoopi tiene demasiadas cuentas que pagar como para jubilarse
Policiales
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil
La Ciudad
VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
Problemas con la luz y el agua
Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos
PAMI hará una charla de tecnología para adultos
Política y Economía
El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Kicillof apuntó a Milei: “Todavía no escuchó”
Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán
Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla