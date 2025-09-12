Nombran a la primera ministra generada por IA

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, anunció ayer el nombramiento de una ministra generada por inteligencia artificial, una novedad a nivel mundial, que se encargará de la contratación pública.
El nombre de la funcionaria es Diella, que significa “sol” en albanés, según explicó el mandatario al presentar su nuevo gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo.
“Diella es el primer miembro [del Gobierno] que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial”, afirmó Rama.
Según el jefe de gobierno, la titular estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén “100 % libres de corrupción” y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean “perfectamente transparentes”.
Su deber será evaluar las licitaciones y tendrá derecho a “contratar talentos de todo el mundo”, precisó.
Diella, una mujer vestida con el traje tradicional albanés, había sido presentada en enero como una asistente virtual impulsada por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.
Hasta ahora, Diella ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, según indican las cifras oficiales.
Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones del último mes de mayo, presentará su nuevo gabinete a los legisladores en los próximos días.
La lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea.
