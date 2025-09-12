Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Alarmante denuncia por la sala de neonatología del Hospital San Martín de La Plata: derrumbe, roedores y heces

12 de Septiembre de 2025 | 08:35

Escuchar esta nota

Una sala de neonatología del Hospital San Martín de La Plata se encuentra en un alarmante estado de agonía y los trabajadores salieron a pedir auxilio de forma inmediata. La denuncia estuvo a cargo de una médica, quien dio a conocer un video en las redes sociales que causó una profunda indignación..

En las imágenes puede observarse que el techo del área abocada a la atención de niños recién nacidos se desmoronó en buena parte y eso obligó al traslado de pacientes a otras salas del hospicio a fin de evitar consecuencia de gravedad. En términos generales, el video refleja el avanzado deterioro que presenta neonatología, es especial el cielorraso, que sufrió un importante desprendimiento.

Sin embargo no es la única falencia que presenta ese sector del emblemático ex Policlínico. En ese sentido la doctora traza un acuerdo general lamentable y que supera los problemas edilicias. Por esta razón le apuntó a la desidia por parte de las autoridades competentes. 

 Neonatología está con "las cañerías explotadas y todo lleno de heces", describió. Al respecto, dijo que "esto fue la gota que rebasó el vaso". 

Pero además enumeró que en la sala "hay ratas, arañas y entrepisos podridos a punto de desplomarse". 

En el descargo enfatizó que "pasamos 24 horas ahí sin baños y con una cocina que es un asco". 

 "Las sábanas agujereadas, transparentes y con cosas pegadas de pacientes que también las usaron", prosiguió. 

 La profesional atribuyó el triste panorama a "años de no cuidar la salud pública". "Ningún partido, ningún político, nadie cuidó el hospital", manifestó. 

"Tuvimos directores neonatólogos y nada. Se ve que los que gobiernan y gestionan no traen a sus hijos o nietos acá. Esto funciona gracias a los que trabajamos acá, que ganamos miseria", dijo. 

A pesar de la dramática situación del emblemático centro médico de 1 entre 70 y 71, destacó que "los pacientes son bien cuidados porque cumplimos con todo lo que está a nuestro alcance como profesionales de la salud". No obstante, afirmó que "es indignó trabajar así". 

 "No denunciar ni reclamar nos hace cómplices. No podeos decir así. Es inadmisible que "emparchen" y sigamos como antes. Basta, cuidemos a los pacientes", exclamó la médica. 

