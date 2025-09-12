Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Espectáculos

VIDEO. El mejor homenaje a Queen que vas a ver en tu vida: el flashmob de Bohemian Rhapsody con 30 músicos

Pura emoción en un barrio latino de Paris por una descomunal interpretación de la banda británica liderada por Freddie Mercury que se hizo viral

12 de Septiembre de 2025 | 08:32

Escuchar esta nota

Un impresionante homenaje a Queen se llevó a cabo en el Barrio Latino de París llamado La Place de la Contrescarpe. Ese sitio fue escenario de una espectacular actuación que se hizo viral porque de manera inesperada, se abrió la ventana de un edificio y comenzaron a sonar los primeros acordes de Bohemian Rhapsody, el emblemático tema de la banda británica liderada por Freddie Mercury.

Se trató de un show callejero que se inició con tres voces angelicales, que dan paso hasta un total de 30 artistas distribuidos por diferentes puntos del lugar. El video, publicado en el canal de YouTube del pianista Julien Cohen, sumó millones de reproducciones en horas.

Pese a que la actuación tuvo lugar el pasado 10 de julio, se publicó en las redes en las últimas horas y causó una revolución. El mencionado pianista, artífice de la idea, escribió: "¡El flashmob de Bohemian Rhapsody más increíble que jamás hayas visto!".

Los peatones y turistas allí presentes, al darse cuenta de que se trataba de un flashmob, no dudaron en grabar la escena con sus teléfonos celulares. El video viral se llenó de elogios: "El mejor homenaje a Queen que vi en mi vida", "Esto es arte puro", "De esto deberían tratarse nuestras vidas. Arte y música en las calles. Para todos".

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

