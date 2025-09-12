En fotos, la nueva vida de Wanda Nara junto al empresario Martín Migueles

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
La figura de Martín Migueles tomó relevancia mediática por su perfil empresarial. Es el hombre que Wanda Nara quiso mostrar en sus redes. Pero, ahora todos hablan de Martín Migueles.
Se trata de un empresario que captó la atención del público y los medios. Su nombre comenzó a circular con fuerza debido a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Wanda Nara.
La información disponible sugiere que Migueles estaría en una relación con Nara, lo que lo posicionó al empresario en el centro de la atención mediática.
Asimismo, su reconocimiento público se basa principalmente en su actividad en el ámbito empresarial y en esta presunta conexión romántica con la figura mediática.
Se supo que, Migueles llegó a la vida de Wanda por intermedio de una personada apodada “El tano”, amigo de Damián, peluquero de la conductora. Parece que hubo muy buena onda desde entonces ya que empezaron a compartir salidas.
Por otra parte, en la tele, señalaron que la relación entre Wanda y Migueles comenzó hace tres meses.
Pero, ahora Wanda fue un paso más y subió imágenes donde ella está frente a un espejo y se lo ve a él de espaldas, acariciándola tiernamente.
Algo más: recientemente, a Wanda y Martín se los vio juntos en el partido de la Selección Argentina contra Venezuela.
