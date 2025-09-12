Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Muchos tenían residencia legal, hijos nacidos en EE.UU. y trabajos estables. El impacto de la política migratoria endurecida
El Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizó en Ezeiza a las 3.17 de la madrugada. No hubo cámaras ni anuncios oficiales. Durante casi una hora reinó el silencio hasta que, lentamente, las puertas de la terminal FBO —un área alejada de la actividad comercial— comenzaron a abrirse.
De a uno, los deportados salieron con las mismas bolsas blancas, idénticos conjuntos de jogging gris y rostros marcados por la fatiga. Afuera, familiares esperaban entre la ansiedad y la desinformación: muchos habían aguardado en la terminal comercial, sin saber que sus seres queridos desembarcarían a cuatro kilómetros de distancia.
La escena se repitió con cada reencuentro: llantos, abrazos, bronca contenida. Era el final de un viaje de más de 25 horas, pero también el inicio de otra incertidumbre.
Maximiliano García vivía en Orlando desde 2001, se formó como conductor de camiones y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses. Sin antecedentes delictivos, fue detenido por una orden de deportación de 2015 de la que asegura nunca haber sido notificado. “En 2015 supuestamente tuve una orden de deportación. Yo me sentía en regla, absolutamente. Ellos están partiendo familias a la mitad”, dijo, todavía en shock.
Su relato refleja la paradoja del sistema: “Hay gente con green card de hace décadas que, al reingresar, les dicen que en el ‘96 cruzaron una luz roja. Se agarran de cualquier cosa para sacarse de encima a los inmigrantes”.
Otro de los expulsados es Mario Luciano Robles, de 25 años, que dejó a su esposa y a su pequeña hija en México. Intentó cruzar por Texas para alcanzar el “sueño americano”, pero fue detenido a minutos de su destino. “Ahí no somos criminales, no matamos, no violamos. Solamente vamos por el sueño americano”, aseguró. Ahora tiene prohibido regresar a EE.UU. por cinco años.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street y un cierre con nuevos récords
LE PUEDE INTERESAR
El ataque israelí a Qatar indigna a líderes árabes
El caso de Luciana Lorena Lopresti expone otra arista: llegó a Estados Unidos con apenas seis años, vivió toda su vida allí, tenía residencia permanente y hasta había pasado un tiempo en Japón. Pero un error burocrático fue catalogado como delito migratorio y terminó tres meses detenida en Chicago antes de ser embarcada rumbo a Buenos Aires.
En los centros de detención, relató García, a cada migrante se le asignaba un brazalete según el “riesgo”: azul (sin antecedentes), amarillo (violencia doméstica o resistencia) y rojo (crimen grave). “En el vuelo eran todos azules. Solo dos muchachos jóvenes habían cometido delitos graves”, detalló.
El vuelo traía a unas 300 personas de distintas nacionalidades, incluidos más de 30 niños. Muchos de los argentinos deportados llegaron a Ezeiza sin dinero y sin familiares que los esperaran. “Había una señora que no tenía a nadie ni plata. No sé cómo se las va a arreglar para llegar a su casa”, contó García.
Más allá de lo legal, los deportados advierten un trasfondo económico en las expulsiones masivas. “El americano medio no quiere hacer trabajos que hacen los migrantes: servicios, hoteles, restaurantes, agricultura. Sin embargo, nos deportan. Es una contradicción total”, analizó García.
La operación fue organizada por el Departamento de Homeland Security con escalas en Bogotá y Belo Horizonte, pero manejada con absoluta discreción.
La madrugada en Ezeiza dejó escenas de reencuentro y dolor, de abrazos y despedidas. Cada bolsa blanca cargada por los deportados parecía contener no solo pertenencias, sino también vidas interrumpidas.
“Yo sé que voy a regresar, pero no sé cuándo”, se despidió García, con la mirada perdida entre el recuerdo de lo que dejó en EE.UU. y la incertidumbre de empezar de nuevo en un país al que volvió después de 24 años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí