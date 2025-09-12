Se filtró la cifra millonaria que ganaría Mario Pergolini por cada emisión de su programa en El Trece

Tras la polémica que generó su esperada vuelta a la televisión, se filtraron las cifras millonarias que ganaría el ciclo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, por cada emisión en la pantalla de Eltrece.

Así, en la tele revelaron cuánto ganaría el ciclo por cada una de las publicidades que aparecen: “Por salida, el costo del PNT en el programa es de 5.500.000 pesos por cada emisión”, aseguraron desde la pantalla chica.

Por otra parte, tras aclarar que Pergolini tendría al menos 5 publicidades, no tardaron en hacer una cuenta mental para ejemplificar lo que percibiría el programa de Mario: “Ponele que son 40 millones por noche, ¿te parece que no es un éxito?”.

“Después hay que ver el costo, lo que paga el canal, pero si lo genera me parece bárbaro”, reflexionaron desde los números.

Por último, sobre las repercusiones que tendría el programa nocturno en el canal en donde podría volver Tinelli con su reality, explicaron: “Genera mucha plata y al canal le cierra eso”.