Otra vez, finde sin trenes en la zona norte de la Ciudad

Tras las obras de un mes, quienes usan el tren de la Línea Roca tendrán que volver a sacar cuentas con el tiempo, el dinero y las vías alternativas: este fin de semana, los trenes arrancarán y terminarán en Villa Elisa por trabajos que se realizarán en puntos que están entre esa estación y la del centro de la Ciudad.

Trenes Argentinos comunicó que debido a trabajos de renovación de vías, “el servicio de la línea Roca que une Plaza Constitución con La Plata estará limitado hasta Villa Elisa el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, por lo que los trenes no llegarán a la estación de 1 y 44”.

Las tareas que se llevarán a cabo en Tolosa, indicaron, “consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto. Adicionalmente, se ejecutará la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías”.

Justamente, en esa zona arrancaron los trabajos que mantuvieron cortado el servicio en agosto, en el último tramo del recorrido. Entre la estación de Tolosa, situada en 1 y 528, y la de La Plata, se renovó el rendido de vías.

Esta nueva intervención, según se indicó, es parte del plan que involucró a la anterior: “La obra es impulsada por el Gobierno Nacional y supervisada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata. Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre de 2024 e incluyen la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet”, indicaron desde Trenes Argentinos.

La última renovación integral del tendido de vías de este sector se produjo hace 55 años, en 1970, se apuntó desde la empresa estatal que gestiona el servicio. Desde entonces, el tramo sólo recibió reparaciones menores, lo que generó la existencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos, se apuntó.