Kicillof apuntó a Milei: “Todavía no escuchó”

Axel Kicillof retomó su agenda de gestión con tono de campaña electoral. Y lo hizo con fuertes críticas al presidente Javier Milei de quien dijo que “todavía no escuchó” el pronunciamiento de los bonaerenses en las urnas.

El Gobernador estuvo en Pila y en Ranchos, donde los candidatos locales de Fuerza Patria obtuvieron porcentajes similares: el 56 por ciento de los votos. Sin embargo, ambas comunas pertenecen a la Quinta sección electoral donde en el global el peronismo cayó derrotado frente a La Libertad Avanza.

En ese contexto, Kicillof afirmó que en las elecciones legislativas del 26 de octubre la sociedad tiene el “desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”. Así, puso proa rumbo a la campaña electoral de cara a esos comicios donde los bonaerenses elegirán diputados nacionales.

“Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados”, subrayó Kicillof durante la visita a la Quinta Sección Electoral, donde llegó a inaugurar obras y reforzar la campaña por los comicios nacionales.

Desde el municipio de Pila, el mandatario provincial cuestionó al presidente Javier Milei por haber vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan, al afirmar que “debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.

“Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, señaló Kicillof en referencia al nuevo CAPS “Héroes de la Pandemia”.

El acto incluyó además la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique al municipio, un convenio para construir un centro universitario y acuerdos para obras deportivas y de infraestructura.

El Gobernador había arribado más temprano a General Paz para inaugurar la Casa de la Provincia en ese municipio, donde además se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento, según se informó en un comunicado.

En esa localidad, Kicillof consideró que Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas” el domingo último, al cuestionar los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia del Hospital Garrahan.

“Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof en General Paz.

Y recordó que “el domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

“Todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”, subrayó en relación al jefe de Estado.

La que también salió a cruzar al Presidente fue la vicegobernadora Verónica Magario, pero en este caso por el índice de inflación que acaba de anunciar el INDEC “¿O sea que, según tus planillas, los precios se movieron en agosto como lo hicieron básicamente, en mayo, junio y julio? ¡¡¡Por favor, Milei!!! En nuestros barrios la luz aumentó un 70% y el gas también subió mucho. ¿1,9%? No se entiende. ¿En serio estás hablando?”, sostuvo.

“En estos ocho meses del año, según vos, la inflación total fue del 19,5%. Nadie te lo cree”, completó.