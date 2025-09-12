Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |A metros de plaza Brandsen

Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra

Durante dos horas, cuatro hampones revisaron cada rincón, exigieron dinero y joyas, y se comunicaron con un cómplice en el exterior antes de escapar en un vehículo gris. Dejaron a madre e hija conmocionadas

Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra

El hecho tuvo lugar en 58, entre 26 y 27 / web

12 de Septiembre de 2025 | 02:49
Edición impresa

La madrugada de ayer se transformó en una verdadera pesadilla para una docente de 50 años y su hija de 18. Eran las 02:30 cuando la víctima, que esperaba tener un día cargado de mensajes y saludos por tratarse de su día, fue sorprendida por la delincuencia.

Según pudo saber este diario, la dueña de casa se encontraba leyendo en su habitación y su hija recién salía del baño cuando, de repente, cuatro hombres irrumpieron en la vivienda de 58, entre 26 y 27.

Dos de ellos portaban pistolas negras y todos llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. Los delincuentes no escatimaron en violencia y desde un principio descargaron su furia contra las damnificadas.

Apenas establecieron contacto, dos de los integrantes empujaron a madre e hija hacia la habitación principal mientras las amenazas llenaban el ambiente. “Dame la plata”, exigían, y la tensión escalaba con cada segundo que pasaba. Los gritos de la joven resonaron en la casa, mientras la madre intentaba mantener la calma frente al terror inesperado.

Bajo presión, la mujer entregó 600 dólares en efectivo. Los asaltantes, sin bajar la guardia, pidieron que mostrara su cuenta DNI. Pese a que intentaron varias veces, la app se blindó y no lograron efectuar ninguna transferencia.

Ante semejante revés, durante aproximadamente dos horas, los ladrones revisaron toda la vivienda. Revolvieron pertenencias, abrieron cajones y armarios, buscando cualquier objeto de valor. Cada movimiento era medido, y en todo momento se comunicaban por teléfono con una persona del exterior, como coordinando cada acción.

Se hicieron de varias cadenas de oro, incluyendo una con un dije y otras cadenitas de las cuales la víctima no pudo precisar detalles.

Finalmente, alrededor de las 04:30, los hombres abandonaron la vivienda. La huida se realizó por la puerta de entrada, y la hija alcanzó a verlos subir a un automóvil gris de cuatro puertas, cuya patente parcial comenzaba con las letras “AD”.

Horas después, mediante pericias policiales se pudo determinar que el ingreso a la vivienda se había logrado por la ventana del balcón, trepando previamente la reja de la casa lindera.

 

