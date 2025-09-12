Arrestan a un deportista de La Plata por grooming

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Un joven basquetbolista de 21 años, oriundo de La Plata, fue detenido en Necochea acusado de difundir y traficar material de pornografía infantil, delito conocido como grooming. El jugador se encontraba en la ciudad balnearia desde hacía aproximadamente dos meses, donde había llegado para incorporarse a un equipo local.
La orden de detención fue emitida por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez Federico Guillermo Atencio, tras la denuncia de la familia de la víctima. Con el aval judicial, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Necochea montaron un operativo de vigilancia alrededor de los lugares que frecuentaba el deportista. Finalmente, lo ubicaron y aprehendieron en la intersección de las calles 46 y 61.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron material pornográfico infantil en poder del basquetbolista, por lo que ahora enfrenta acusaciones tanto por grooming como por tenencia y distribución de pornografía infantil. Tras su detención, fue trasladado a una dependencia policial de Necochea, donde permanece a disposición de la justicia.
En las próximas horas, el acusado, identificado solo por sus iniciales B.A., será trasladado a La Plata, donde se definirá su situación procesal y se llevará a cabo la indagatoria en el marco de la investigación. El caso está bajo la órbita del área de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía N°15, que trabajan en coordinación con la DDI local.
El hecho conmociona a la comunidad deportiva, dado que el joven estaba activo en el básquet local y había iniciado su participación en un club de Necochea hace poco. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación de grooming y de extremar los cuidados de menores frente a interacciones con adultos a través de internet.
