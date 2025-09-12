Marcelo Tinelli cuestionó a Marina Calabró por contar su posible embargo

Ahora, Marina Calabró reveló que Marcelo Tinelli podría ser embargado por 10 millones de dólares. La noticia llegó tras los reclamos de ex empelados que recibió su productora por saldos adeudados.

Así, el mencionado conductor reaccionó, le contestó y generó un ida y vuelta con la periodista, a quien le desmintió parte de su información.

Concretamente, Marina Calabró dijo que este embargo le habría trabado la venta millonaria de su casa de Punta del Este. “Hay alternativas, o hablas con el comprador, que es un empresario mega millonario, y le decís tengo este quilombo, te voy a devolver el palo y medio porque la casa la tengo embargada. O si no, le pagas 9 palos y medio al acreedor, al que le debe 10 palos", explicó Calabró.

Entonces, Marcelo Tinelli le respondió: "No Marina. No es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te tiró la info equivocada, al que curiosamente vos no nombras, salvo al final. No es ese el monto y yo a tu amigo y dueño rosarino nunca le pedí nada, el se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen. Este hombre compró una deuda, para poder ir contra mi", explicó Tinelli.

"¿No tenés idea quiénes son mis fuentes y con quién laburé esta data? La vengo laburando hace un montón", lanzó Marina Calabró, al tiempo que agregó: "Si se refiere a que mi "amigo" es el acreedor, Gustavo Scaglione, no es mi amigo, no tengo el gusto, no lo vi en mi vida, lo cruzo por la calle y no sé quién es", expresó la periodista.

"¿Dueño? Que cosa machirulonga decir que una mujer tiene dueño. No tengo, Marcelo", siguió. "Es una información, no hay nada detrás de esto. Nada de todo lo que te imaginás", le dijo Marina Calabró directamente aTinelli.

Por último, Marcelo Tinelli señaló: "Usa un canal al que amo para decir estas mentiras, donde llega a decir que yo lo extorsioné y que me quiere demandar". "No paro de mentirme nunca y siempre me dijo que confiara en él y que me esperaba. Por atrás, su abogado, al que él no podía frenar, seguía engordando la cuenta y embargándome en Rosario", reveló el Tinelli.