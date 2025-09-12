De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La zona de 19, entre 516 y 517, se convirtió ayer en epicentro de un nuevo hecho de inseguridad. Según pudo saber este diario, una vivienda que actualmente se encuentra administrada por una inmobiliaria en el marco de un proceso de búsqueda de inquilinos, fue desvalijada por completo.
Si bien los primeros movimientos sospechosos fueron percibidos por los vecinos en horas de la madrugada, la situación se conoció recién alrededor de las 19:00, cuando los ruidos se hicieron más notorios. Fue en ese marco que los vecinos activaron la alarma vecinal y en ese marco, tanto la inmobiliaria con el propietario del inmueble se dirigieron al lugar. La espera hasta llegar a la casa estuvo cargada de incertidumbre y temor por lo que podrían encontrar.
Al llegar, pasadas las 20.30, el dueño se encontró con un escenario devastador. La puerta de madera maciza y la ventana con postigos habían desaparecido, dejando el acceso completamente vulnerable. La magnitud del saqueo quedó patente al ingresar a la casa.
Cada rincón mostraba señales de desarme sistemático: muebles de cocina y alacenas fueron arrancados de sus lugares, el inodoro y el bidé habían sido sustraídos, y 4 aires acondicionados ya no estaban. La casa mostraba paredes rotas y griferías arrancadas, evidencia del “trabajo” a contrarreloj que ejecutaron los hampones para llevarse todo lo que había.
Además, los ladrones se llevaron 40 cajas de porcelanato, varias herramientas, siete puertas placas y otros objetos del hogar. Todo indica un plan de saqueo que combinó rapidez con conocimiento de los espacios, buscando maximizar el botín antes de ser interrumpidos.
Las autoridades caratularon el hecho como robo e iniciaron la investigación para determinar la identidad de los responsables, aunque fuentes del caso adelantaron que la falta de registros visuales o información directa sobre los autores hará muy complicada la tarea reconstruir la secuencia de hechos.
LE PUEDE INTERESAR
Arrestan a un deportista de La Plata por grooming
LE PUEDE INTERESAR
Otra moto protagonizó un accidente en la Región
Según trascendió, todo apunta a que los sujetos arribaron al lugar en horas de la madrugada con una actitud sigilosa y que quedaron para el cierre de la operación “las tareas más ruidosas”. “Hubo planificación”, indicó una fuente.
La vivienda, desprovista de seguro, quedó en un estado crítico, y la sensación de inseguridad para el propietario y prácticamente toda la cuadra se profundizó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí