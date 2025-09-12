De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

La zona de 19, entre 516 y 517, se convirtió ayer en epicentro de un nuevo hecho de inseguridad. Según pudo saber este diario, una vivienda que actualmente se encuentra administrada por una inmobiliaria en el marco de un proceso de búsqueda de inquilinos, fue desvalijada por completo.

Si bien los primeros movimientos sospechosos fueron percibidos por los vecinos en horas de la madrugada, la situación se conoció recién alrededor de las 19:00, cuando los ruidos se hicieron más notorios. Fue en ese marco que los vecinos activaron la alarma vecinal y en ese marco, tanto la inmobiliaria con el propietario del inmueble se dirigieron al lugar. La espera hasta llegar a la casa estuvo cargada de incertidumbre y temor por lo que podrían encontrar.

Al llegar, pasadas las 20.30, el dueño se encontró con un escenario devastador. La puerta de madera maciza y la ventana con postigos habían desaparecido, dejando el acceso completamente vulnerable. La magnitud del saqueo quedó patente al ingresar a la casa.

Cada rincón mostraba señales de desarme sistemático: muebles de cocina y alacenas fueron arrancados de sus lugares, el inodoro y el bidé habían sido sustraídos, y 4 aires acondicionados ya no estaban. La casa mostraba paredes rotas y griferías arrancadas, evidencia del “trabajo” a contrarreloj que ejecutaron los hampones para llevarse todo lo que había.

Además, los ladrones se llevaron 40 cajas de porcelanato, varias herramientas, siete puertas placas y otros objetos del hogar. Todo indica un plan de saqueo que combinó rapidez con conocimiento de los espacios, buscando maximizar el botín antes de ser interrumpidos.

Las autoridades caratularon el hecho como robo e iniciaron la investigación para determinar la identidad de los responsables, aunque fuentes del caso adelantaron que la falta de registros visuales o información directa sobre los autores hará muy complicada la tarea reconstruir la secuencia de hechos.

Según trascendió, todo apunta a que los sujetos arribaron al lugar en horas de la madrugada con una actitud sigilosa y que quedaron para el cierre de la operación “las tareas más ruidosas”. “Hubo planificación”, indicó una fuente.

La vivienda, desprovista de seguro, quedó en un estado crítico, y la sensación de inseguridad para el propietario y prácticamente toda la cuadra se profundizó.