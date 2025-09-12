Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |El tenista platense será el primero en saltar a la cancha con lo que se pondrá en marcha el cruce frente a países bajos

Copa Davis: Etcheverry, con la presión de abrir la serie

Hoy, desde las 9:00 (hora de nuestro país), se medirá contra el local Jesper de Jong, en el estadio de Martiniplaza de la ciudad de Groningen. Luego Francisco Cerúndolo enfrentará a Botic Van de Zandschulp

Copa Davis: Etcheverry, con la presión de abrir la serie

Tomás Etcheverry HARÁ EL SAQUE INICIAL DEL CRUCE CON PAÍSES BAJOS / AAT

12 de Septiembre de 2025 | 02:20
Edición impresa

Tomás Etcheverry será el encargado de abrir la serie de Copa Davis contra Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers, que entregarán ocho pasajes para la Final 8 de Bolonia, Italia. El capitán del equipo argentino optó por el platense para ser el segundo singlista, como adelantó este medio en la edición del día jueves, por sobre Francisco Comesaña (61).

Etcheverry (64) se estará midiendo hoy con Jesper de Jong (79), el jugador mejor rankeado del equipo neerlandés. El cruce se pondrá en marcha a las 9:00 (hora de nuestro país), en la cancha principal bajo techo del estadio Martiniplaza de la ciudad de Groningen, que cuenta con una capacidad para cuatro mil espectadores y sobre una cancha rápida de acrílico-poliuretano.

Con respecto a su partido, Etcheverry comentó que “ayer a la noche (por el miércoles) supe que iba a jugar. Ya el día previo es importante, ya saber si uno va jugar o no, para ir mentalizándome. A jugar primero ya estoy acostumbrado, lo he hecho varias series. Ya estoy preparado para salir a la cancha. También estamos acostumbrados a jugar en estadios llenos, de visitante. Creo que es muy importante llegar de vuelta a los cuartos de final. El año pasado ya lo hicimos. Sería muy importante para Argentina, para todos los jugadores, para el equipo, para la Asociación. Obviamente, queremos ganar y vamos por eso”.

En lo que tiene que ver con Javier Frana sobre la elección del segundo singlista afirmó que “fue una decisión muy cerradita (designar a Etcheverry por sobre Comesaña) porque están muy parejos. Francisco viene jugando muy bien también. Y terminás inclinándote por algunos detalles, por lo que creés que puede ser una situación o que puede incomodar un poco más al adversario en algunas cosas, o que tal vez hay algunas herramientas que en un partido como este puede ser muy valiosa. No fue una decisión fácil. En cuanto a jugar con estadio lleno, la verdad es que no hay forma ni de entrenarlo ni de prepararlo. Es simplemente estar lo más enfocado y concentrado posible. Nuestros jugadores están acostumbrados a vivir climas ruidosos”, señaló el capitán argentino.

El choque entre Tomás Etcheverry y Jesper de Jong tiene dos antecedentes con un triunfo para cada uno en el marco de torneos Challenger. En el primero se impuso el platense, ya que en 2021 en Lima 2 (segunda ronda) ganó por 7-5 y 6-4; mientras que el enfrentamiento restante, que se jugó en el mismo año fue para el tenista neerlandés imponerse en Guayaquil (semifinales) por 7-5 y 6-3.

Una vez que termine el partido entre Etcheverry y de Jong saltarán a la cancha los protagonistas del segundo singles que tendrá como actores a Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschulp (82), que en los últimos meses cayó mucho en el ranking, pero supo estar cerca del Top 20.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia quiere estirar la ventaja en el liderazgo

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programas y resultados

En la jornada de mañana continuará la actividad, también a las 9 de la mañana, con el dobles entre Andrés Molteni y Horacio Zeballos, este último reciente ganador del US Open en dicha categoría, y Sander Arends y Sem Verbeek.

En caso de que sea necesario, la serie continuará con los últimos dos partidos de singles, en los que Cerúndolo se las verá con De Jong y Etcheverry con Van de Zandschulp.

Argentina se clasificó a esta instancia luego de superar con un ajustado 3-2 en condición de visitante a Noruega, con un ajustadísimo triunfo de Mariano Navone sobre Nicolai Budkov Kjaer en el quinto punto.

Países Bajos, por su parte, se metió directamente en esta instancia debido al subcampeonato obtenido el año pasado, donde cayó en la final frente a Italia, la actual bicampeona de la Copa Davis.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Las otras series

Cronograma

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida

VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores

VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
+ Leidas

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

Bolsonaro condenado: 27 años de cárcel por golpismo

Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán
Últimas noticias de Deportes

Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Gallardo, con dudas para el duelo en UNO
La Ciudad
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Problemas con la luz y el agua
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Los billetes resisten en el pago del alquiler
PAMI hará una charla de tecnología para adultos
Espectáculos
Viva el amor: quién es el hombre que le robó el corazón a Jen
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
La mujer de Hamill es su gran fan y no por “Star Wars”
Whoopi tiene demasiadas cuentas que pagar como para jubilarse
Policiales
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
VIDEO. Un joven perdió el control de su caballo y está grave
Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Arrestan a un deportista de La Plata por grooming
Política y Economía
El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Kicillof apuntó a Milei: “Todavía no escuchó”
Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán
Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla