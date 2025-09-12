Copa Davis: Etcheverry, con la presión de abrir la serie

Tomás Etcheverry será el encargado de abrir la serie de Copa Davis contra Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers, que entregarán ocho pasajes para la Final 8 de Bolonia, Italia. El capitán del equipo argentino optó por el platense para ser el segundo singlista, como adelantó este medio en la edición del día jueves, por sobre Francisco Comesaña (61).

Etcheverry (64) se estará midiendo hoy con Jesper de Jong (79), el jugador mejor rankeado del equipo neerlandés. El cruce se pondrá en marcha a las 9:00 (hora de nuestro país), en la cancha principal bajo techo del estadio Martiniplaza de la ciudad de Groningen, que cuenta con una capacidad para cuatro mil espectadores y sobre una cancha rápida de acrílico-poliuretano.

Con respecto a su partido, Etcheverry comentó que “ayer a la noche (por el miércoles) supe que iba a jugar. Ya el día previo es importante, ya saber si uno va jugar o no, para ir mentalizándome. A jugar primero ya estoy acostumbrado, lo he hecho varias series. Ya estoy preparado para salir a la cancha. También estamos acostumbrados a jugar en estadios llenos, de visitante. Creo que es muy importante llegar de vuelta a los cuartos de final. El año pasado ya lo hicimos. Sería muy importante para Argentina, para todos los jugadores, para el equipo, para la Asociación. Obviamente, queremos ganar y vamos por eso”.

En lo que tiene que ver con Javier Frana sobre la elección del segundo singlista afirmó que “fue una decisión muy cerradita (designar a Etcheverry por sobre Comesaña) porque están muy parejos. Francisco viene jugando muy bien también. Y terminás inclinándote por algunos detalles, por lo que creés que puede ser una situación o que puede incomodar un poco más al adversario en algunas cosas, o que tal vez hay algunas herramientas que en un partido como este puede ser muy valiosa. No fue una decisión fácil. En cuanto a jugar con estadio lleno, la verdad es que no hay forma ni de entrenarlo ni de prepararlo. Es simplemente estar lo más enfocado y concentrado posible. Nuestros jugadores están acostumbrados a vivir climas ruidosos”, señaló el capitán argentino.

El choque entre Tomás Etcheverry y Jesper de Jong tiene dos antecedentes con un triunfo para cada uno en el marco de torneos Challenger. En el primero se impuso el platense, ya que en 2021 en Lima 2 (segunda ronda) ganó por 7-5 y 6-4; mientras que el enfrentamiento restante, que se jugó en el mismo año fue para el tenista neerlandés imponerse en Guayaquil (semifinales) por 7-5 y 6-3.

Una vez que termine el partido entre Etcheverry y de Jong saltarán a la cancha los protagonistas del segundo singles que tendrá como actores a Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschulp (82), que en los últimos meses cayó mucho en el ranking, pero supo estar cerca del Top 20.

En la jornada de mañana continuará la actividad, también a las 9 de la mañana, con el dobles entre Andrés Molteni y Horacio Zeballos, este último reciente ganador del US Open en dicha categoría, y Sander Arends y Sem Verbeek.

En caso de que sea necesario, la serie continuará con los últimos dos partidos de singles, en los que Cerúndolo se las verá con De Jong y Etcheverry con Van de Zandschulp.

Argentina se clasificó a esta instancia luego de superar con un ajustado 3-2 en condición de visitante a Noruega, con un ajustadísimo triunfo de Mariano Navone sobre Nicolai Budkov Kjaer en el quinto punto.

Países Bajos, por su parte, se metió directamente en esta instancia debido al subcampeonato obtenido el año pasado, donde cayó en la final frente a Italia, la actual bicampeona de la Copa Davis.