Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de estar internado por una infección urinaria, el DT dijo presente junto a su cuerpo técnico. Más allá de sus ganas, no está confirmada su presencia en Rosario ante Central. Brey por Marchesín, sería la única variante para el domingo
Y un día volvió Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca. Tras diez días de ausencia por cuestiones de salud, el entrenador reapareció en La Bombonera y participó del entrenamiento pensando en el próximo duelo ante Rosario Central como visitante, que se disputará el domingo a las 17:30.
Más allá que Riquelme le dijo que se tome el tiempo necesario para volver a estar al 100%, Russo decidió estar con los jugadores. El entrenador se siente mejor y quiso ser parte de la práctica. Y además tiene ganas de viajar a Rosario con el plantel para el partido ante Central. Sobre todo, porque es un escenario donde es querido por los hinchas, tras varios pasos por la institución Canalla como entrenador donde obtuvo la Copa de la Liga 2023.
Sin embargo, esto dependerá de los médicos, ya que le recomendaron hacer un poco más de reposo para seguir mejorando tras el cuadro clínico que tuvo días atrás.
El técnico, de 69 años, estuvo internado en la Clínica Fleni debido a una infección urinaria y, posteriormente, realizó reposo en su domicilio bajo seguimiento médico. Finalmente, se reincorporó al trabajo con el plantel en la Bombonera en la práctica programada en la previa del partido frente a Rosario Central.
Durante su internación y recuperación, el cuerpo médico de Boca siguió de cerca su evolución y le proporcionó una rutina de ejercicios kinesiológicos para favorecer su recuperación.
Aunque su alta médica en un primer momento estuvo destinada únicamente a permitirle regresar a su casa, Russo mostró una buena respuesta física en los últimos días y obtuvo el visto bueno para reintegrarse de manera paulatina a sus tareas.
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón
LE PUEDE INTERESAR
Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes
En su ausencia, Claudio Úbeda y el resto de los colaboradores del cuerpo técnico se hicieron cargo de la preparación del equipo de cara a la octava fecha del Torneo Clausura.
Con el regreso del entrenador, la conducción vuelve a estar plenamente en manos de quien dirigió a Boca en las últimas jornadas, aunque con un desgaste físico visible que había generado preocupación tanto en la institución como en los hinchas. Hoy diría también presente para otra práctica del Xeneize.
En lo que respecta al once, se perfila una sola variante para el choque en Rosario: el ingreso de Leandro Brey en el arco, por el desgarrado Agustín Marchesín. Después sería la misma base que derrotó a Aldosivi y que acumuló tres victorias en fila.
Por su parte, Alan Velasco volvió a entrenar a la par, por lo que será parte de la delegación que viajará al Gigante de Arroyito. Después Marco Pellegrino sigue evolucionando favorablemente y no se descarta que pueda también estar en la lista de citados, más allá que no pasaron ni dos semanas de la recuperación por el desgarro que sufrió.
De no mediar inconvenientes, el once será: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Finalmente, la venta de Kevin Zenón al CSKA Moscú se pinchó, luego de que Boca rechace una cifra superior a los 7 millones de dólares. Para colmo, el mercado del fútbol ruso cerró ayer, por lo que el volante tendrá que quedarse en Boca hasta fin de año.
La idea es que tenga una charla con el cuerpo técnico, luego de que el jugador manifieste su deseo de irse del club. Si cambia de opinión y Russo lo ve con ganas, será nuevamente tenido en cuenta.
Zenón corre desde atrás en la consideración del técnico, por lo que deberá cambiar radicalmente todo para volver a ganarse un lugar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí