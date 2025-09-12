Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

El intendente de Brandsen y un concejal de su propio espacio político protagonizaron una discución en plena calle que terminó a las trompadas. El hecho se viralizó a través de las redes sociales y se constituyó en un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen ambos dirigentes.

Fernando Raitelli es el jefe comunal de la ciudad vecina. Pertenece a La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner. El concejal que se tomó a golpes de puño con el alcalde es Lucas Bronicardi, que si bien integra Fuerza Patria responde internamente al Frente Grande, el partido que lidera el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Raitelli y Bronicardi vienen manteniendo serias diferencias. La última de notoriedad pública se produjo cuando el edil votó en el Concejo Deliberante en contra de la instalación de una termoeléctrica en el distrito. La iniciativa de Raitelli se vio así frustrada.

En las últimas horas volvieron a cruzarse mientras se estaba bajando mercadería en el local del Frente Grande donde estaba el concejal. En esos momentos apareció una camioneta blanca perteneciente al municipio de la que bajó una mujer que comenzó a tomar fotos.

Ante el reproche de los militantes, el que se bajó de la camioneta fue entonces el intendente. Bronicardi le reprochó que la Municipalidad estuviera sacando fotos de la descarga de la mercadería y estalló la gresca.

En medio del griterío y acusaciones subidas de tono, al final el intendente se retiró. “Ven como me cagan de la Provincia dándole mercadería a este opositor”, lanzó Raitelli. “Andá a laburar, narco”, le lanzaron desde el local del concejal. La pelea promete nuevos capítulos.