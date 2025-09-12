Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El intendente de Brandsen y un concejal de su propio espacio político protagonizaron una discución en plena calle que terminó a las trompadas. El hecho se viralizó a través de las redes sociales y se constituyó en un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen ambos dirigentes.
Fernando Raitelli es el jefe comunal de la ciudad vecina. Pertenece a La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner. El concejal que se tomó a golpes de puño con el alcalde es Lucas Bronicardi, que si bien integra Fuerza Patria responde internamente al Frente Grande, el partido que lidera el intendente de Ensenada, Mario Secco.
Raitelli y Bronicardi vienen manteniendo serias diferencias. La última de notoriedad pública se produjo cuando el edil votó en el Concejo Deliberante en contra de la instalación de una termoeléctrica en el distrito. La iniciativa de Raitelli se vio así frustrada.
En las últimas horas volvieron a cruzarse mientras se estaba bajando mercadería en el local del Frente Grande donde estaba el concejal. En esos momentos apareció una camioneta blanca perteneciente al municipio de la que bajó una mujer que comenzó a tomar fotos.
Ante el reproche de los militantes, el que se bajó de la camioneta fue entonces el intendente. Bronicardi le reprochó que la Municipalidad estuviera sacando fotos de la descarga de la mercadería y estalló la gresca.
En medio del griterío y acusaciones subidas de tono, al final el intendente se retiró. “Ven como me cagan de la Provincia dándole mercadería a este opositor”, lanzó Raitelli. “Andá a laburar, narco”, le lanzaron desde el local del concejal. La pelea promete nuevos capítulos.
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte recorte de fondos del Presupuesto nacional
LE PUEDE INTERESAR
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
el intendente raitelli, tras la gresca con el concejal/captura de video
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí