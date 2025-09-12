Melody Luz destrozó al Tucu López: "No me hizo bien, era infiel y negador"

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil
"Corrupción" y "coimas": Qué dijo el ex asesor de Milei sobre Spagnuolo y los audios
VIDEO.- Alarmante denuncia por la sala de neonatología del Hospital San Martín de La Plata: derrumbe, roedores y heces
VIDEO. El mejor homenaje a Queen que vas a ver en tu vida: el flashmob de Bohemian Rhapsody con 30 músicos
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
En fotos, la nueva vida de Wanda Nara junto al empresario Martín Migueles
Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos
El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump
Viernes primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este viernes 12 de septiembre
Mejoraran calles y desagües en el barrio La Hermosura de Arana
VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
Marcelo Tinelli cuestionó a Marina Calabró por contar su posible embargo
Melody Luz destrozó al Tucu López: "No me hizo bien, era infiel y negador"
Los números de la suerte del viernes 12 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sin filtros. La bailarina, Melody Luz, recordó su relación con el Tucu López y comentó que solo duraron tres meses porque él "no era claro ni sincero". Después de sus idas y vueltas con Alex Caniggia, Melody Luz sorprendió al recordar un viejo romance con otro famoso: el Tucu López.
Así, la bailarina no dudó en contar lo difícil que fue aquella relación que vivió en sus primeros años de carrera y dejó definiciones muy contundentes.
Melody reveló que conoció al conductor en SEX, la obra de José María Muscari en la que ambos participaron, cuando ella tenía apenas 21 años. "No la pasé bien con el Tucu López. Por suerte solo estuvimos tres meses", lanzó sin muchas vueltas.
La bailarina recordó que el vínculo estuvo marcado por la falta de sinceridad y respeto. "Habría que preguntarle a las demás chicas su experiencia", dijo, dejando entrever que no fue la única en vivir algo parecido: "No era claro ni sincero. Y a mí, no me gusta que me vean la cara de bol…".
Lejos de guardarse detalles, Melody aseguró que llegó a ver actitudes de infidelidad en pleno vínculo. "Era infiel en mi cara. Era negador y no se animaba a dejarme", relató. Asimismo, tiró que ese comportamiento no era aislado: "Con casi todos los hombres pasa lo mismo, que es "yo con todas, vos conmigo"".
"No hubo buena comunicación y yo me cansé. No me hizo bien, pero aprendí mucho", cerró Melody Luz.
LE PUEDE INTERESAR
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
LE PUEDE INTERESAR
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí