Espectáculos |Malos recuerdos

Melody Luz destrozó al Tucu López: "No me hizo bien, era infiel y negador"

Melody Luz destrozó al Tucu López: "No me hizo bien, era infiel y negador"
12 de Septiembre de 2025 | 07:33

Escuchar esta nota

Sin filtros. La bailarina, Melody Luz, recordó su relación con el Tucu López y comentó que solo duraron tres meses porque él "no era claro ni sincero". Después de sus idas y vueltas con Alex Caniggia, Melody Luz sorprendió al recordar un viejo romance con otro famoso: el Tucu López.

Así, la bailarina no dudó en contar lo difícil que fue aquella relación que vivió en sus primeros años de carrera y dejó definiciones muy contundentes.

Melody reveló que conoció al conductor en SEX, la obra de José María Muscari en la que ambos participaron, cuando ella tenía apenas 21 años. "No la pasé bien con el Tucu López. Por suerte solo estuvimos tres meses", lanzó sin muchas vueltas. 

La bailarina recordó que el vínculo estuvo marcado por la falta de sinceridad y respeto. "Habría que preguntarle a las demás chicas su experiencia", dijo, dejando entrever que no fue la única en vivir algo parecido: "No era claro ni sincero. Y a mí, no me gusta que me vean la cara de bol…".

Lejos de guardarse detalles, Melody aseguró que llegó a ver actitudes de infidelidad en pleno vínculo. "Era infiel en mi cara. Era negador y no se animaba a dejarme", relató. Asimismo, tiró que ese comportamiento no era aislado: "Con casi todos los hombres pasa lo mismo, que es "yo con todas, vos conmigo"".

"No hubo buena comunicación y yo me cansé. No me hizo bien, pero aprendí mucho", cerró Melody Luz.  

