Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil
Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos
Escándalo de las audios: declaró Fernando Cerimedo, consultor y ex asesor de Javier Milei
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
Los números de la suerte del viernes 12 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump
VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores
Actividades: suelta de libros, película por la inclusión, “pollada” y concurso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Preocupante informe de Carbap sobre la situación en el interior bonaerense, que está bajo agua. Advierten que el impacto no es solo productivo. El panorama actual, localidad por localidad
Escuchar esta nota
La situación por las inundaciones en el interior bonaerense no dejó de agravarse en los últimos días y ya hay más de dos millones de hectáreas que están bajo agua o seriamente anegadas, según un informe que publicó en las últimas horas la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
La entidad calificó de “sumamente crítica” a la situación y resaltó que el impacto no es solo productivo: “La crisis se profundizó y golpea tanto a la producción como a la vida diaria de miles de familias rurales”, señaló. También resaltó que viene alertando “en soledad” un empeoramiento continuo de la situación.
“Al principio, marzo/abril, el epicentro de la inundación se concentraba en los partidos de Bolívar, 25 de mayo, Carlos Casares, 9 de Julio y parte de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, con las precipitaciones acumuladas en los últimos 60 días, el área afectada se fue ampliando de manera alarmante”, describe el informe. En el documento que difundió Carbap se precisa que “hoy se estiman casi 1,5 millones de hectáreas comprometidas en el centro bonaerense y, si se contempla la totalidad de la cuenca del río Salado, el número supera los 2 millones de hectáreas con graves problemas de anegamiento o inundación”.
Los técnicos de Carbap agregan a eso “aquella superficie que, si bien no está inundada o anegada, tampoco puede ser trabajada por falta de piso para la maquinaria o imposibilidad de acceso, por lo que la superficie afectada y que corre riesgos para la producción supera los 3 millones de hectáreas”.
Este es el detalle de la situación actual en la Provincia, según el informe:
LE PUEDE INTERESAR
Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas
LE PUEDE INTERESAR
Nombran a la primera ministra generada por IA
Carbap viene alertando, además, sobre la paralización de las obras del Plan Maestro del Salado dispuesta por el gobierno de Javir Milei, que no libera los recursos contenidos en el Fondo Hídrico. Se trata, específicamente, el dragado en el tramo IV.2, una especie de “cuello de botella” ubicado entre las localidades de Roque Pérez y Ernestina donde se generaron desbordes de magnitud.
Por otro lado, esta semana se dio una situación particular en la Cámara de Comercio de 9 de julio: la Sociedad Rural Argentina organizó una reunió con el ingeniero en hidráulica Marcelo Rastelli. Pero a poco de comenzar, los cerca de 100 productores advirtieron la presidencia del secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta. Pese a que fue convocado por la SRA, Iraeta dijo que estaba allí “solo para escuchar”.
“Entiendo lo que es el problema. Mi familia está al lado de Daireaux, y en el año 1987 estuvimos tres años con el campo abajo del agua. Así que entiendo perfectamente lo que es el drama. Es dramático, es espantoso, es horrible, por eso también vengo a escucharlos, a ver si algo se puede hacer”, dijo el funcionario.
La respuesta de Iraeta, que el 9 de Julio estuvo acompañado por el titular de La Rural, Nicolás Pino, generó indignación en los productores, que buscaban respuestas a los múltiples pedido de asistencia que vienen realizando.
En Carbap también existe cierto malestar por el rol de la SRA: consideran que se ocuparon de la situación de modo tardío, y lo consignaron elípticamente en el informe. Pino fue objeto, en las últimas semanas, de especulaciones sobre la posibilidad de sumarse al gabinete de Milei en un área vinculada a la política agropecuaria.
Este es el informe completo de Carbap:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí