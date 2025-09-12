Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Información General

El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"

Preocupante informe de Carbap sobre la situación en el interior bonaerense, que está bajo agua. Advierten que el impacto no es solo productivo. El panorama actual, localidad por localidad

El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
12 de Septiembre de 2025 | 07:30

Escuchar esta nota

La situación por las inundaciones en el interior bonaerense no dejó de agravarse en los últimos días y ya hay más de dos millones de hectáreas que están bajo agua o seriamente anegadas, según un informe que publicó en las últimas horas la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

La entidad calificó de “sumamente crítica” a la situación y resaltó que el impacto no es solo productivo: “La crisis se profundizó y golpea tanto a la producción como a la vida diaria de miles de familias rurales”, señaló. También resaltó que viene alertando “en soledad” un empeoramiento continuo de la situación.

“Al principio, marzo/abril, el epicentro de la inundación se concentraba en los partidos de Bolívar, 25 de mayo, Carlos Casares, 9 de Julio y parte de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, con las precipitaciones acumuladas en los últimos 60 días, el área afectada se fue ampliando de manera alarmante”, describe el informe. En el documento que difundió Carbap se precisa que “hoy se estiman casi 1,5 millones de hectáreas comprometidas en el centro bonaerense y, si se contempla la totalidad de la cuenca del río Salado, el número supera los 2 millones de hectáreas con graves problemas de anegamiento o inundación”.

Los técnicos de Carbap agregan a eso “aquella superficie que, si bien no está inundada o anegada, tampoco puede ser trabajada por falta de piso para la maquinaria o imposibilidad de acceso, por lo que la superficie afectada y que corre riesgos para la producción supera los 3 millones de hectáreas”.

Este es el detalle de la situación actual en la Provincia, según el informe:

LE PUEDE INTERESAR

Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas

LE PUEDE INTERESAR

Nombran a la primera ministra generada por IA

Carbap viene alertando, además, sobre la paralización de las obras del Plan Maestro del Salado dispuesta por el gobierno de Javir Milei, que no libera los recursos contenidos en el Fondo Hídrico. Se trata, específicamente, el dragado en el tramo IV.2, una especie de “cuello de botella” ubicado entre las localidades de Roque Pérez y Ernestina donde se generaron desbordes de magnitud.

Enojo con Julio Iraeta, secretario de Agricultura

Por otro lado, esta semana se dio una situación particular en la Cámara de Comercio de 9 de julio: la Sociedad Rural Argentina organizó una reunió con el ingeniero en hidráulica Marcelo Rastelli. Pero a poco de comenzar, los cerca de 100 productores advirtieron la presidencia del secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta. Pese a que fue convocado por la SRA, Iraeta dijo que estaba allí “solo para escuchar”.

“Entiendo lo que es el problema. Mi familia está al lado de Daireaux, y en el año 1987 estuvimos tres años con el campo abajo del agua. Así que entiendo perfectamente lo que es el drama. Es dramático, es espantoso, es horrible, por eso también vengo a escucharlos, a ver si algo se puede hacer”, dijo el funcionario.

La respuesta de Iraeta, que el 9 de Julio estuvo acompañado por el titular de La Rural, Nicolás Pino, generó indignación en los productores, que buscaban respuestas a los múltiples pedido de asistencia que vienen realizando.

En Carbap también existe cierto malestar por el rol de la SRA: consideran que se ocuparon de la situación de modo tardío, y lo consignaron elípticamente en el informe. Pino fue objeto, en las últimas semanas, de especulaciones sobre la posibilidad de sumarse al gabinete de Milei en un área vinculada a la política agropecuaria.

Este es el informe completo de Carbap:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Preocupación por los campos inundados en el interior bonaerense
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave

VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
+ Leidas

Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Últimas noticias de Información General

Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas

Nombran a la primera ministra generada por IA

La selva amazónica protege de enfermedades

Los números de la suerte del viernes 12 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Viernes primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este viernes 12 de septiembre
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy viernes en EL DIA
VIDEO. El mes, cada vez más largo: los malabares de los platenses frente al achique sin fin
Problemas con la luz y el agua
Deportes
Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas
El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón
Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes
Gallardo, con dudas para el duelo en UNO
Racing, ante San Lorenzo con la necesidad de ganar
Policiales
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil
Espectáculos
Marcelo Tinelli cuestionó a Marina Calabró por contar su posible embargo
Melody Luz destrozó al Tucu López: "No me hizo bien, era infiel y negador"
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla