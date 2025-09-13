El TC ya vive el inicio de la Copa de Oro en San Luis

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
La previa del inicio de la Copa de Oro ya se vive en el autódromo Rosendo Hernández de la ciudad de San Luís, donde comenzará a definirse el campeonato 2025.
San Luis espera por una nueva fecha del Turismo Carretera, la primera de la Copa de Oro. El trazado puntano recibirá a la categoría con la novedad del reasfaltado total del dibujo, ya que en 2024 se había evidenciado un importante deterioro en el estado de la pista. Además también se realizaron obras en el resto de las instalaciones.
Se asfaltaron 74.500 metros cuadrados y se mejoraron los ingresos y la calle de boxes. También se llevó a cabo el embellecimiento y la demarcación de pianos y sectores. Por último, se acondicionaron las banquinas, los desagües y las contenciones del circuito.
Emiliano Spataro fue uno de los primeros pilotos que arribaron a la ciudad de San Luis y al autódromo puntano. El Martín Vázquez Racing fue de los equipos que primero llegaron al circuito, junto con Fispa Corse. Por la tarde, los Turismo Carretera de Germán Todino y Matías Canapino giraron por las calles de la ciudad de San Luis y luego los pilotos Matías Canapino, Todino, Norberto Fontana y Bautista Damiani, estuvieron para la firma de autógrafos.
Para la primera fecha de la Copa de Oro se anotaron 47 pilotos. Los 12 pilotos que irán por el trofeo máximo serán; Agustín Canapino, Marcelo Agrelo, Mariano Werner, Mauricio Lambiris, Otto Fritzler, Juan Martín Trucco, Julián Santero, Germán Todino, Christian Ledesma, Jeremías Olmedo, Santiago Mangoni y Valentín Aguirre.
El TC comenzará su actividad hoy por la mañana con el primer entrenamiento y por la tarde serán las pruebas de clasificación para la competencia del domingo.
Mañana a las 10:10 será la primera serie, a las 10:35 comenzará la segunda y a las 11.00 la tecera, todas a 5 vueltas. La final se correrá después de las 13.30 y tendrá una duración de 25 Vueltas o 50 minutos como máximo de la competencia.
