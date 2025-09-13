Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?

  

13 de Septiembre de 2025 | 07:23

Aguardando por la llegada de la primavera, el fin de semana en La Plata y alrededores se mantiene con temperaturas agradables y buen tiempo, pero podría tener algunas precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones en la noche. 

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para cerrar el fin de semana, el domingo tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.

Para la nueva semana, el lunes se espera con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 10 y 20 grados.

