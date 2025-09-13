Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Espectáculos, muestras, gastronomía

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Coinciden la Fiesta del Inmigrante con las del Alcaucil en Los Hornos y la de Mamma Nostra en Parque Castelli

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

En Berisso continúa la tradicional fiesta del Inmigrante

13 de Septiembre de 2025 | 04:35
Edición impresa

Este fin de semana, la Región se viste de fiesta con distintas propuestas para disfrutar. En la Ciudad, la comunidad italiana celebra el 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra y en Los Hornos se realiza la III Fiesta del Alcaucil. Además, en Berisso continúa la “Fiesta Provincial del Inmigrante”.

Aniversario de Mamma Nostra

Como todos los años, hoy y mañana, en el Parque Castelli (24 y 66) tendrá lugar la conmemoración de un nuevo aniversario de “María SS Mamma Nostra”, patrona del pueblo calabrés de Bivongi.

Con un cronograma cargado de actividades, hoy, desde las 14 podrá aprovecharse una feria de emprendedores locales, productos típicos, gastronomía italiana, foodtrucks, un show de magia y la presentación del ballet del Círculo Molisano La Plata. A las 18, se llevará a cabo una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66).

Desde las 19 y hasta las 21.30, se podrá disfrutar de diferentes shows musicales: concierto de la Banda del Servicio Penitenciario y del grupo “Bardo Folk”; presentación del ballet del Círculo Siciliano de La Plata y del conjunto típico italiano “I Raggazzi”.

El cierre de la jornada estará a cargo del tenor lírico Juan Carlos Vassallo y contará con un show de fuegos artificiales sin estruendos.

La agenda de mañana inicia a las 11 con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66), que estará encabezada por el Arzobispo de la Ciudad Monseñor Gustavo Carrara. Por la tarde, a las 16, se realizará la tradicional procesión.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología

LE PUEDE INTERESAR

Maratea a la Justicia por la denuncia de nutricionistas

La adoración de la Mamma Nostra surgió en este lugar en 1710, cuando el sacerdote peregrino Giuseppe Cretari anunció que el cuadro de la Virgen que llevaba siempre consigo para sus sermones debía permanecer en Bivongi, por voluntad divina.

Las más de 230 familias que se establecieron en la Ciudad mantienen viva la tradición, a través del Centro Cultural Bivongesi (63 entre 25 y 26), donde todos los años se realizan distintas actividades sociales y culturales

Fiesta del Alcaucil Hornense

Hoy, a partir de las 11, tendrá lugar en Los Hornos la III Fiesta del Alcaucil, que organiza la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho) y otras instituciones.

La actividad se desarrollará sobre la avenida 137, entre las calles 60 y 66, y hasta las 14 habrá una exhibición de cocina en vivo, que permitirá a los asistentes disfrutar de distintas preparaciones con el alcaucil local como producto estrella.

El cierre está previsto para las 16 y será a todo ritmo con un show musical del litoral, que contará con la presentación de Natalio Sturla y Vanina Rivarola.

Festejo del Inmigrante

En Berisso, continúa la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) y con el acompañamiento de la Municipalidad.

La tradicional celebración que reúne a colectividades de todo el mundo, con desfiles, bailes típicos y la degustación de sabores característicos, cuenta para este fin de semana con varias actividades.

Hoy a las 13, se llevará a cabo el Concurso de Comidas Típicas “Sabores de Berisso” en el Club de los Abuelos (calles 161 entre 14 y 15) y mañana a las 15, se desarrollará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva en la Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164).

El festejo continuará con diferentes propuestas hasta el 12 de octubre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle

Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas

Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos

VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla