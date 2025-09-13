Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Este fin de semana, la Región se viste de fiesta con distintas propuestas para disfrutar. En la Ciudad, la comunidad italiana celebra el 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra y en Los Hornos se realiza la III Fiesta del Alcaucil. Además, en Berisso continúa la “Fiesta Provincial del Inmigrante”.

Aniversario de Mamma Nostra

Como todos los años, hoy y mañana, en el Parque Castelli (24 y 66) tendrá lugar la conmemoración de un nuevo aniversario de “María SS Mamma Nostra”, patrona del pueblo calabrés de Bivongi.

Con un cronograma cargado de actividades, hoy, desde las 14 podrá aprovecharse una feria de emprendedores locales, productos típicos, gastronomía italiana, foodtrucks, un show de magia y la presentación del ballet del Círculo Molisano La Plata. A las 18, se llevará a cabo una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66).

Desde las 19 y hasta las 21.30, se podrá disfrutar de diferentes shows musicales: concierto de la Banda del Servicio Penitenciario y del grupo “Bardo Folk”; presentación del ballet del Círculo Siciliano de La Plata y del conjunto típico italiano “I Raggazzi”.

El cierre de la jornada estará a cargo del tenor lírico Juan Carlos Vassallo y contará con un show de fuegos artificiales sin estruendos.

La agenda de mañana inicia a las 11 con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66), que estará encabezada por el Arzobispo de la Ciudad Monseñor Gustavo Carrara. Por la tarde, a las 16, se realizará la tradicional procesión.

La adoración de la Mamma Nostra surgió en este lugar en 1710, cuando el sacerdote peregrino Giuseppe Cretari anunció que el cuadro de la Virgen que llevaba siempre consigo para sus sermones debía permanecer en Bivongi, por voluntad divina.

Las más de 230 familias que se establecieron en la Ciudad mantienen viva la tradición, a través del Centro Cultural Bivongesi (63 entre 25 y 26), donde todos los años se realizan distintas actividades sociales y culturales

Fiesta del Alcaucil Hornense

Hoy, a partir de las 11, tendrá lugar en Los Hornos la III Fiesta del Alcaucil, que organiza la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho) y otras instituciones.

La actividad se desarrollará sobre la avenida 137, entre las calles 60 y 66, y hasta las 14 habrá una exhibición de cocina en vivo, que permitirá a los asistentes disfrutar de distintas preparaciones con el alcaucil local como producto estrella.

El cierre está previsto para las 16 y será a todo ritmo con un show musical del litoral, que contará con la presentación de Natalio Sturla y Vanina Rivarola.

Festejo del Inmigrante

En Berisso, continúa la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) y con el acompañamiento de la Municipalidad.

La tradicional celebración que reúne a colectividades de todo el mundo, con desfiles, bailes típicos y la degustación de sabores característicos, cuenta para este fin de semana con varias actividades.

Hoy a las 13, se llevará a cabo el Concurso de Comidas Típicas “Sabores de Berisso” en el Club de los Abuelos (calles 161 entre 14 y 15) y mañana a las 15, se desarrollará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva en la Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164).

El festejo continuará con diferentes propuestas hasta el 12 de octubre.