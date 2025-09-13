Maratea a la Justicia por la denuncia de nutricionistas

Tras la denuncia penal por injurias del Colegio de Nutricionistas de la Provincia, el influencer Santiago Maratea fue citado por el Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, citó a una audiencia de conciliación para el 26 de septiembre, informó la entidad profesional.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas”, aseguró Laura Salzman, presidenta de la institución que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses al informar sobre esta nueva instancia en la causa.

La audiencia de conciliación, enmarcada en el artículo 388 del Código Procesal Penal, busca un posible acuerdo entre las partes, que incluye el pedido de disculpas públicas de Maratea, quien también debe retirar de sus redes sociales los posteos que promocionan la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

El influencer publicó un video donde aseguraba que había un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa”.