La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle

Según los gremios, la adhesión fue casi total. Los colegios, paralizados. En las facultades funcionaron algunas cursadas
La Universidad Nacional de La Plata sintió ayer el impacto de un nuevo capítulo en el conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema: las clases, tras el feriado del jueves por el día del maestro, volvieron a quedar paralizadas en el sistema de colegios y se dictaron de forma dispar en las facultades, según consultas que realizó este diario.
Desde el gremio docente platense Adulp, se indicó que la adhesión fue “superior al 90%, casi total, con muy poca actividad - casi nula- en algunas facultades”.
En tanto, desde el sindicato de nodocentes Atulp se ubicó en el 98% la respuesta a la convocatoria a parar.
La tensión en el sistema de universidades públicas se mantiene desde principios del año pasado, a poco de asumir el gobierno del presidente Javier Milei. Desde entonces, la comunidad universitaria reclama por los salarios y partidas para gastos generales. En los últimos días, lo que parecía un remedio, agitó el escenario: Milei vetó la Ley de Financiamiento sancionada en el Congreso Nacional con el objetivo de actualizar la asignación de recursos según el impacto de la inflación de los últimos dos años. Una vez confirmada esta medida, el jueves por la noche, los gremios de docentes y nodocentes llamaron a la huelga de ayer y anunciaron una marcha para el miércoles próximo. El objetivo es pararse frente al Congreso Nacional en una concentración multitudinaria, como las que se realizaron el año pasado, mientras los legisladores discutan el rechazo al veto del Presidente. Se calculaba ayer que será, en la práctica, otra jornada de huelga. Se sumaría a las alrededor de 20 que se suman en lo que va de este ciclo. La cifra muestra las distancias que hay entre el Gobierno, los gremios y la mesa de rectores. Para encontrar una cantidad similar de días de paros en un año hay que remontarse a 2005, cuando los docentes lograron una suba del 50%, en el gobierno de Néstor Kirchner. Más acá, en 2018 realizaron una decena de días de paro en 2018, durante la administración de Mauricio Macri.
Entre las facultades más grandes, Medicina lucía vacía por la mañana. En tanto, Derecho y Económicas tenían actividad dispar, lo mismo que Veterinaria, según pudo registrar este diario.
La poda de días que sufre el ciclo en la escuela Anexa (Jardín, Primaria), el Liceo, el Nacional y el Bachillerato de Bellas Artes (secundarias) ya genera inquietud entre padre de estudiantes (suman alrededor de 5 mil junto a la escuela Agraria Inchausti, de 25 de Mayo).
Pasado el mediodía, la protesta tuvo una manifestación callejera frente al rectorado. Alrededor de las 13 la movida sumó un piquete en la avenida 7 entre 47 y 48.
La calzada, en 7 entre 47 y 48, frente al rectorado, escenario de la protesta universitaria / demian alday
