Espectáculos

Agenda

Agenda

“LA ZURDA” SE PROYECTA HOY A LAS 18.30 EN EL ESPACIO INCA DEL SELECT

13 de Septiembre de 2025 | 04:38
Edición impresa

■ Hoy

Música

Encuentro coral.- A las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se presentan Domingueros (dirección y arreglos: Tato Finocchi) y Cantoras de la tierra (dirección: Laura VAmonde). Entrada libre y gratuita.

Guía de cines

"Noches Capitales": música para todos los gustos

Encuentro Coral Platense.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 51 entre 19 y 20, se presentan el Grupo de Voces VADENU de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Tolosa, el Grupo Vocal Almagama, el Coro del Liceo Víctor Mercante de la UNLP y el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464.

Los Fabulosos Cadillacs.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Vuelve el tango: homenaje a Alorsa.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, a 16 años del paso a la inmortalidad de Jorge “Alorsa” Pandelucos.

Barbatuques.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, música vocal y rítmica desde Brasil.

La Mare.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47, con Nataly Ayala y Lucía Moccia como invitadas.

Asspera.- A las 21 en 58 entre 10 y 11.

Milena Salamanca.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

Fernando Montalbano.- A las 21.30 en el café del Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, tributo a Sabina y Serrat.

Latin Quintet.- A las 15.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, música de Paquito D’Rivera. A la gorra.

Tan-Gó.- A las 17.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, orquesta de candombe .A la gorra.

Peña del Kolla.- A las 21 en el Club Ateneo Popular, 39 entre 115 y 116, actuarán Tomás Lipán, La Típica Santiagueña, Claudio Sosa, Gustavo Guaraz, Federico Pecchia, Luis Bravo, Malka Mercado, Mariel Cerezo, José “Viti” Alba, Adrián Romero y Marco Di Giacomo.

Expulsados.- A las 20 en el Teatro Favaloro.- 67 entre 116 y 117.

Música en el club.- A las 21 en Aconcagua, 69 entre 4 y 5, se presentan Valentina López y Tomás Lupo, Camila y Bruno Fitte. Invitado: Genaro Elichiri.

Malón +30.- A las 23 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6, fiesta con música de los 90 y 2000.

Cine

La zurda.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rosendo Ruiz.

Las voces del silencio.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gabriela María Naso. Función especial con entrada gratuita.

Teatro

El Cumple.- A las 21 en el Teatro Cine Victoria, Montevideo 1053, Berisso, de Susana Raiher, con dirección de Alejo Gómez Hurtado.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 39 entre 20 y 21, de Candela Corno.

La Bella y la Bestia.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Humorísimas.- A las 22.30 en 12 esquina 72.

Calígula.- A las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Albert Camus con dirección de Gastón Marioni.

La compra maestra.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3.

Aeroplanos.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza.

Platos Rotos.- A las 21.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Animarse.- A las 20.30 en El Fondo, 10 entre 63 y 64, cinco historias de teatro breve con dirección de Gustavo Leiva.

Gris de Ausencia.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Roberto Tito Cossa con dirección de César Palumbo.

Werther.- A las 21 en Artó, 54 entre 8 y 9, con dirección de Luciana Abelenda.

Tarde o temprano.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Walter Rodriguez y dirección general de Magui Cabassi.

Don Juan, el sueño diurno de Lacan.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 71 esquina 13, con dirección de Claudio Cogo.

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Juegos, ¿cuál es tu límite?.- A las 21 en Pampa Cultural, 35 entre 19 y 20, musical escrito por Marcelo Caballero. Dirección general: Leandro Sfich.

Los amantes de la Casa Azul.- A las 20.30 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, obra escrita por Mario Diament y dirigida por Reinaldo Scheer.

Infantil

Pero el mar no me trae tu voz.- A las 17 en el Tacec, 51 entre 9 y 10, obra teatral de objetos de pequeño formato para toda la familia (recomendada a partir de los 7 años de edad). Con la dramaturgia y dirección de Martín Joab y las actuaciones de Luciano Burgos y Pablo del Valle. Entrada gratuita con reserva online.

BlancOnieves y el retorno de los villanos.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre.

Conferencias

Del taller al museo: preparación y preservación de obra con materiales contemporáneos.- A las 17 en el Teatro Argentino, 51 entre 8 y 10, charla a cargo de la profesora Analía Verónica Santángelo. En el conversatorio se compartirán recomendaciones prácticas para la preparación y conservación de obras con materiales contemporáneos.

A las 21 en Teatro Abierto, 39 entre 20 y 21, de Candela Corno. La obra despliega la historia de una actriz que, en su deseo por ser amada, nos sumerge en recuerdos difusos de su infancia, imaginaciones y ficciones creadas para sobrevivir. La protagonista enfrenta el abandono, el duelo y su anhelo de crear una obra propia.

 

 

Multimedia

"LA ZURDA" SE PROYECTA HOY A LAS 18.30 EN EL ESPACIO INCA DEL SELECT

“LA ZURDA” SE PROYECTA HOY A LAS 18.30 EN EL ESPACIO INCA DEL SELECT

Guía de cines

Agenda

