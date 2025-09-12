El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo

Alberto Cormillot, ejemplo de vitalidad, reveló ayer uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, a sus cuarenta años, fue engañado por su mujer y estuvo medio año sin salir de su casa.

“Cuando tuve 40 años tuve una depresión que me duró seis meses”, reveló el nutricionista en el marco de una nota con el panel del programa “Todo pasa” que se emite por Urbana Play.

Y dio más detalles: “Mi mujer me había jorobado, la pesqué con otro. Me comí un garrón, no tenía ganas de despertarme. Me deprimía verme”, expuso.

Según admitió, “hasta ese momento, la felicidad para mí eran momentos”, sin embargo, con el paso del tiempo, y la experiencia ganada, ahora tiene otra percepción: “Mi definición de felicidad es levantarme a la mañana”.