Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que amplía su campaña de vacunación contra el dengue y, desde este lunes 15 de septiembre, la dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad.

Los habilitados para recibir la inoculación deberán registrarse en el sitio web oficial de la cartera sanitaria (www.gba.gob.ar/saludprovincia) o en la App “Mi Salud Digital”, plataforma a través de la cual se asignará vía mail, día y horario para inmunizarse.

En principio, serán enviados 22.100 turnos a quienes ya se habían anotado en la etapa inicial, pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo a la que apuntaba la primera parte de la Campaña, dirigida sólo a jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que hubieran transitado la enfermedad.

En esta segunda etapa podrán solicitar un turno todas las personas perteneciente a dicha franja etaria que deseen recibir la vacuna.

Para su puesta en marcha, el Gobierno provincial adquirió 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se producen.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

Con hábitos domiciliarios, este mosquito encuentra en el agua acumulada en recipientes u objetos el lugar ideal para poner sus huevos y reproducirse.

Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, la medida más importante es mantener limpios los espacios y eliminar los objetos que puedan acumular agua. Por eso, se recomienda tapar, lavar, tirar o girar todos los recipientes dentro y fuera del hogar.