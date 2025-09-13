Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata

Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
13 de Septiembre de 2025 | 08:02

En las últimas horas, un grave accidente se registró este viernes a la noche en la zona oeste de La Plata, donde dos menores resultaron heridas luego de ser embestidas por un adolescente que realizaba maniobras imprudentes en moto en la calle 55 entre 152 y 153, en la localidad de Los Hornos.

Según informaron las fuentes policiales a EL DIA, contaron que las víctimas de 13 años y 6 meses, salieron a hacer una compra y fueron colisionadas por un joven que, según testigos, hacía un “wheelie” (andar en una rueda) con su moto vehículo. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

En tanto, las niñas fueron trasladadas a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos por su madre y tía, donde constataron que la mayor de las nenas presentaba una lesión en una pierna que requirió sutura, mientras que la beba de seis meses ingresó somnolienta y debió ser derivada al Hospital de Niños, donde permanece en sala intermedia en observación, aunque fuera de peligro.

Horas más tarde, el presunto responsable, de 15 años se presentó de manera espontánea en la comisaría Tercera junto a su madre y reconoció haber participado en el hecho.

Por último, la causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI del Joven N°1 de La Plata, a cargo de Carmen Ibarra, quien dispuso la notificación del menor y demás diligencias judiciales.

