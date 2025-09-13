Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |La victoria en las urnas no aplacó la interna

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Dijo que la elección “la ganó la gente”. Así, buscó quitarle méritos a Kicillof. Ministros, en cambio, hablan de “axelazo”

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
13 de Septiembre de 2025 | 04:33
Edición impresa

Pese al holgado triunfo en la Provincia, la interna peronista no tiene pausa. El kirchnerismo duro rechaza la lectura de que Axel Kicillof haya salido empoderado de la cita electoral y cerca del mandatario, en cambio, afirman que fue el hacedor de la victoria a partir de su decisión de desdoblar los comicios de los nacionales.

En ese contexto, La Cámpora salió a marcar diferencias. Luego de que diversos dirigentes del peronismo adjudicaran el triunfo de Fuerza Patria en la elección bonaerense a la estrategia del desdoblamiento promovida por Kicillof, el presidente del PJ de la Provincia, Máximo Kirchner, afirmó que “la que ganó fue la gente”.

“Los que crean que es así, que festejen. No me desvela. La interpretación es que la que ganó fue la gente”, se pronunció el diputado nacional que reapareció con declaraciones públicas tras los comicios.

“El triunfo es de todos. De Axel, de (Federico) Achával, de Mariel (Fernández), de (Federico) Susbielles en Bahía Blanca. Es de todos, después, que haya sectores que quieran (atribuirse el triunfo) está bien, es parte de la militancia. El problema es que cuando lo hace un sector algunos se ponen muy nerviosos y cuando lo hacen otros, parece que hay que acusarlos de algo. Hay que metabolizar las diferencias”, subrayó.

Así, tal como lo planteara la quilmeña Mayra Mendoza, La Cámpora rechaza la lectura de que Kicillof haya robustecido su figura luego del triunfo de Fuerza Patria.

El que metió el dedo en la llega fue el diputado Facundo Tignanelli. También integrante del sector que lidera Máximo Kirchner, disparó sin vueltas. “Cristina está presa hace 100 días, Axel nunca la visitó y no hacemos una novela de eso”. El legislador bonaerense, reelecto en la lista que encabezó Verónica Magario, dejó al descubierto la incomodidad que genera la ausencia del Gobernador en el departamento de la expresidenta.

“Terminemos con las pavadas de si Cristina la llamó o no la llamó. Basta de ir a un programa de televisión a decir que Lula lo llamó y Cristina no”, reprochó al entorno de Kicillof.

El kicillofismo no se quedó atrás. “De la mano del Axelazo renace la esperanza en la República Argentina”, escribió en sus redes el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

“Por un lado, estuvo la voluntad del pueblo que por cuarta vez acompañó a Axel Kicillof. La otra victoria es la de Axel en términos estratégicos, en cómo provincializar una elección. Le dio pertenencia y épica a la Provincia y tener un triunfo tan contundente contribuye a consolidar el presente y proyectar el futuro”, sostuvo por su parte el ministro de Trabajo, Walter Correa.

 

