Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Ordenaron su prisión preventiva

Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio

Protagonista de numerosos robos en Villa Elisa, un ladrón de 28 años fue arrestado tras operativos coordinados por la Justicia

Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio

Hace unos meses atacó a una jubilada en 54 entre 11 y 12 / web

13 de Septiembre de 2025 | 04:34
Edición impresa

Tras una seguidilla de robos violentos que habían sembrado temor en la Zona Norte de La Plata y que fueron relatados en distintas oportunidades por EL DIA, Cristian Gastón Pissolitto finalmente fue detenido y quedó bajo prisión preventiva, a la espera de juicio.

La caída del joven de 28 años se produjo el pasado domingo 7 de septiembre, luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en distintos barrios de la localidad. Los operativos se realizaron tras el robo que había sufrido en julio una jubilada de 71 años, a quien le forzaron la puerta de su casa en calle 54 entre 11 y 12 para llevarse objetos de valor.

Con pruebas firmes, la Policía allanó en los barrios La Cabaña y La Fortaleza, donde logró capturar a Pissolitto y recuperar parte del botín. En los procedimientos también apareció una moto robada en 2023.

Este arresto no fue un hecho aislado. Días después, los tribunales confirmaron la prisión preventiva de Pissolitto y la elevación a juicio por un hecho previo de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento. La medida fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 3 y luego radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, que fijó audiencia para este mes.

Se trata de un delincuente con un largo historial y con causas abiertas, cuyo nombre aparecía repetidamente en relatos de víctimas y vecinos de la región norte de La Plata.

Durante meses, EL DIA dio cuenta de distintos episodios en los que su sombra estaba presente: desde violentos escruches hasta robos que dejaban barrios enteros en vilo.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura

LE PUEDE INTERESAR

Revés para una mujer que denunció un abuso

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de Policiales

El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros

Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata

Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio

VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla