Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio

Hace unos meses atacó a una jubilada en 54 entre 11 y 12 / web

Tras una seguidilla de robos violentos que habían sembrado temor en la Zona Norte de La Plata y que fueron relatados en distintas oportunidades por EL DIA, Cristian Gastón Pissolitto finalmente fue detenido y quedó bajo prisión preventiva, a la espera de juicio.

La caída del joven de 28 años se produjo el pasado domingo 7 de septiembre, luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en distintos barrios de la localidad. Los operativos se realizaron tras el robo que había sufrido en julio una jubilada de 71 años, a quien le forzaron la puerta de su casa en calle 54 entre 11 y 12 para llevarse objetos de valor.

Con pruebas firmes, la Policía allanó en los barrios La Cabaña y La Fortaleza, donde logró capturar a Pissolitto y recuperar parte del botín. En los procedimientos también apareció una moto robada en 2023.

Este arresto no fue un hecho aislado. Días después, los tribunales confirmaron la prisión preventiva de Pissolitto y la elevación a juicio por un hecho previo de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento. La medida fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 3 y luego radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, que fijó audiencia para este mes.

Se trata de un delincuente con un largo historial y con causas abiertas, cuyo nombre aparecía repetidamente en relatos de víctimas y vecinos de la región norte de La Plata.

Durante meses, EL DIA dio cuenta de distintos episodios en los que su sombra estaba presente: desde violentos escruches hasta robos que dejaban barrios enteros en vilo.