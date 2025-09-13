Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Con un ardid bien planificado, estafaron a una vecina de la zona del Hospital San Martín

El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros

La víctima fue interceptada sobre 117 entre 70 y 71 por un hombre y una mujer que conocían datos precisos de su familia. Bajo la modalidad del “cuento del tío”, lograron ingresar a su domicilio y le robaron una fortuna

El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros

La jubilada fue abordada por 117 hacia 70, en dirección a Diagonal 73

13 de Septiembre de 2025 | 04:37
Edición impresa

Una jubilada de 80 años fue víctima de un audaz engaño en La Plata. Dos delincuentes, que se hicieron pasar por conocidos de su familia, lograron ganarse su confianza y la convencieron de llevarlos hasta su casa, donde se alzaron con una importante suma de dinero en dólares y pesos.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió durante el último jueves por la tarde en la zona de 117 entre 70 y 71, cuando la mujer salió de su vivienda para dirigirse a su pequeño comercio, como hacía cada día. Eran alrededor de las 16 cuando un vehículo oscuro se detuvo a su lado. De su interior descendieron un hombre mayor y una mujer joven, quienes no tardaron en llamarla por su nombre para entablar un diálogo.

La maniobra fue precisa y calculada: los desconocidos le aseguraron que tenían un sobre con dinero para su hijo, mencionando datos certeros que hicieron caer a la mujer en la trampa. Sabían su nombre, conocían que uno de sus hijos trabajaba en el exterior e incluso mencionaron que un nieto suyo se había mudado a España. La exactitud de la información terminó por convencerla.

De acuerdo a lo revelado por la pesquisa, la jubilada se sorprendió cuando los supuestos mensajeros le ofrecieron alcanzarla hasta su domicilio. No solo le dieron la dirección correcta sino que, con una actitud persuasiva, lograron que aceptara subir al vehículo. Una vez allí, la escena se desarrolló con absoluta naturalidad: ingresaron juntos por el garaje, e insistiendo en que el mencionado sobre debía guardarse en un lugar seguro.

La víctima, todavía confiada, los condujo hasta un anexo de la casa donde guardaba ahorros en dólares. En ese momento, el delincuente mayor tomó la iniciativa: le dijo que él mismo se encargaría de guardar el dinero. En vez de hacerlo, se llevó no solo el sobre ficticio, sino también tomó en su poder el dinero que la mujer había guardado con tanto esfuerzo.

Antes de marcharse, los falsos “conocidos de la familia” recorrieron la casa junto a la jubilada. Con la excusa de que temían a los perros que estaban en el garaje, pidieron salir por la puerta principal. Durante ese recorrido, aprovecharon para detectar más efectivo: en un pasillo encontraron un fajo de casi un millón de pesos, que también fue sustraído.

LE PUEDE INTERESAR

Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio

El audaz golpe recién quedó en evidencia cuando los delincuentes abandonaron la vivienda y la mujer advirtió la falta del dinero. A partir de allí, sus familiares dieron aviso a un grupo vecinal y comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona.

Quedaron filmados

Las imágenes aportadas por una vecina de la cuadra resultaron clave: en dichos videos se observa cómo la jubilada desciende del vehículo junto a los sospechosos, ingresa con ellos a su domicilio y, más tarde, cómo los dos delincuentes se retiran solos del lugar. La modalidad utilizada -basada en información personal detallada para generar confianza- es una de las variantes más temidas de las estafas conocidas como “cuento del tío”. En este caso, el engaño también incluyó la simulación de un favor económico, lo que llevó a la víctima a permitir el acceso de los extraños a su vivienda.

El hecho fue denunciado en sede policial y ya se encuentra bajo investigación judicial en el Departamento Judicial La Plata. Por estas horas la pesquisa analiza los registros fílmicos recabados para dar con los dos delincuentes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Vaciaron una casa y hasta se animaron a comer antes de huir
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de Policiales

Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata

Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio

Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio

VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla