El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros

Una jubilada de 80 años fue víctima de un audaz engaño en La Plata. Dos delincuentes, que se hicieron pasar por conocidos de su familia, lograron ganarse su confianza y la convencieron de llevarlos hasta su casa, donde se alzaron con una importante suma de dinero en dólares y pesos.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió durante el último jueves por la tarde en la zona de 117 entre 70 y 71, cuando la mujer salió de su vivienda para dirigirse a su pequeño comercio, como hacía cada día. Eran alrededor de las 16 cuando un vehículo oscuro se detuvo a su lado. De su interior descendieron un hombre mayor y una mujer joven, quienes no tardaron en llamarla por su nombre para entablar un diálogo.

La maniobra fue precisa y calculada: los desconocidos le aseguraron que tenían un sobre con dinero para su hijo, mencionando datos certeros que hicieron caer a la mujer en la trampa. Sabían su nombre, conocían que uno de sus hijos trabajaba en el exterior e incluso mencionaron que un nieto suyo se había mudado a España. La exactitud de la información terminó por convencerla.

De acuerdo a lo revelado por la pesquisa, la jubilada se sorprendió cuando los supuestos mensajeros le ofrecieron alcanzarla hasta su domicilio. No solo le dieron la dirección correcta sino que, con una actitud persuasiva, lograron que aceptara subir al vehículo. Una vez allí, la escena se desarrolló con absoluta naturalidad: ingresaron juntos por el garaje, e insistiendo en que el mencionado sobre debía guardarse en un lugar seguro.

La víctima, todavía confiada, los condujo hasta un anexo de la casa donde guardaba ahorros en dólares. En ese momento, el delincuente mayor tomó la iniciativa: le dijo que él mismo se encargaría de guardar el dinero. En vez de hacerlo, se llevó no solo el sobre ficticio, sino también tomó en su poder el dinero que la mujer había guardado con tanto esfuerzo.

Antes de marcharse, los falsos “conocidos de la familia” recorrieron la casa junto a la jubilada. Con la excusa de que temían a los perros que estaban en el garaje, pidieron salir por la puerta principal. Durante ese recorrido, aprovecharon para detectar más efectivo: en un pasillo encontraron un fajo de casi un millón de pesos, que también fue sustraído.

El audaz golpe recién quedó en evidencia cuando los delincuentes abandonaron la vivienda y la mujer advirtió la falta del dinero. A partir de allí, sus familiares dieron aviso a un grupo vecinal y comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona.

Quedaron filmados

Las imágenes aportadas por una vecina de la cuadra resultaron clave: en dichos videos se observa cómo la jubilada desciende del vehículo junto a los sospechosos, ingresa con ellos a su domicilio y, más tarde, cómo los dos delincuentes se retiran solos del lugar. La modalidad utilizada -basada en información personal detallada para generar confianza- es una de las variantes más temidas de las estafas conocidas como “cuento del tío”. En este caso, el engaño también incluyó la simulación de un favor económico, lo que llevó a la víctima a permitir el acceso de los extraños a su vivienda.

El hecho fue denunciado en sede policial y ya se encuentra bajo investigación judicial en el Departamento Judicial La Plata. Por estas horas la pesquisa analiza los registros fílmicos recabados para dar con los dos delincuentes.