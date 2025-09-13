Kicillof sumó a Taiana a la campaña bonaerense

El gobernador Axel Kicillof afirmó ayer que en las elecciones legislativas del 26 de octubre “hay que llenar el Congreso de diputados que defiendan la educación pública”. Fue al retomar la campaña en el Conurbano e inaugurar la Escuela Secundaria N°58 en el partido de San Martín.

La novedad de la salida al territorio de Kicillof fue que participó de la actividad Jorge Taiana, quien encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria.

En la Gobernación buscan apalancarse en el resultado del domingo pasado en procura de repetirlo en octubre. Y como la estrategia electoral les dio buenos resultados, no cambiará para la contienda nacional.

En ese marco, el mandatario provincial volvió a denunciar al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento educativo y la paralización de la obra pública.

“Ante un Gobierno que no escuchó a las urnas y vetó la ley de financiamiento universitario, demostramos con hechos que siempre vamos a defender de manera inclaudicable a la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles”, sostuvo.