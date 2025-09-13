Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Mercados, a pura tensión

Dólar muy cerca del techo y sube más el riesgo país

El mayorista trepó $98 esta semana y cerró en $1.453. Quedó a solo $19 del valor máximo fijado mediante el esquema de bandas

Dólar muy cerca del techo y sube más el riesgo país

El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos/web

13 de Septiembre de 2025 | 04:34
Edición impresa

El dólar oficial trepó $98 en el mercado mayorista esta semana y cerró en $1.453. Así, quedó a solo $19 del valor máximo fijado por el esquema de bandas de flotación, que para ayer era de $1.472. A ese nivel, el Banco Central (BCRA) está habilitado a vender, incluso, los dólares del FMI.

Además, el riesgo país marcó 1.108 puntos básicos según JP Morgan, siendo este el nivel más alto en 11 mes y subió respecto a los 1.040 del jueves.

En el mercado cambiario, en el segmento minorista, el último valor del dólar en Banco Nación fue de $1.465. En la semana, esa cotización redondeó un alza de $85 y en lo que va del mes avanzó $105. En el mercado paralelo, el dólar blue aumentó $55 en la semana y finalizó en $1425.

La suba del dólar se dio en un contexto de mayor incertidumbre política, después de la contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La distancia con respecto a los candidatos oficialistas casi triplicó los cinco puntos de ventaja que descontaba el mercado y generó dudas sobre la performance de La Libertad Avanza en octubre.

En este contexto, el equipo económico redujo los esfuerzos por contener las variables financieras. Ya despejada la incógnita que planteaban las elecciones bonaerenses, el BCRA fue bajando las tasas que paga por la liquidez bancaria -de la zona de 45% a la de 32%-, con la intención de empezar a reactivar el crédito. Por su parte, el Tesoro intentó dejar de vender dólares para frenar la cotización.

El poder de fuego del BCRA en el techo de las bandas cambiarias es de U$S14.000 millones que envió el FMI. Según el director de la entidad, Federico Furiase, al sumar esos fondos a otros conceptos, la autoridad monetaria tiene U$S22.000 millones para defender el valor máximo fijado por el esquema cambiario.

LE PUEDE INTERESAR

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof sumó a Taiana a la campaña bonaerense

En una semana atravesada por el revés electoral que sufrió el Gobierno en los comicios de la provincia de Buenos Aires, los bonos en dólares se hundieron 12% y el S&P Merval se desplomó más de 17%, en una caída solo asemejada a la de 2019. A mediados de la semana, se habían tomado un brevísimo respiro, pero ayer el mercado volvió a derrumbarse.

En ese marco, el S&P Merval cayó 2,5% a 1.759.873,99 puntos básicos, mientras que medido en dólares bajó 4,8% a 1.188 unidades. En la semana, el derrumbe fue de 11,6% en pesos y 17,6% en moneda dura, comparable con el período de la pandemia.

Las acciones líderes que más terreno perdieron fueron Metrogas (-5%), Tansener (-4,7%), Grupo Supervielle (-4,5%), Central Puerto (-4%) y BBVA (-3,9%).

A su vez, los ADRs también registraron fuertes mermas de hasta 6,6% encabezados por Grupo Supervielle, seguido de Transportadora de Gas (-6,4%), BBVA (-6,1%) y Edenor (-5,5%).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de Política y Economía

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla