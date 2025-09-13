Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas

Esta semana, en plaza Malvinas, hubo un homenaje a los soldados caídos

El viaje a las Islas Malvinas que llevarán a cabo 16 veteranos de guerra platenses entre el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre, será una forma de mantener viva la memoria colectiva y su propia historia.

La causa es especial: se rendirá un homenaje a 121 soldados enterrados en el Cementerio Darwin cuya identidad fue recuperada en forma reciente y continuará con la identificación de los combatientes que aún faltan.

Por este primer homenaje en el Cementerio y primer viaje después de diez años, se realizó esta semana un acto en la Plaza Malvinas Argentinas con presencia de veteranos, el Intendente, Julio Alak y otros funcionarios.

“Este viaje es particular porque vamos a verificar la identificación de las 121 tumbas. No se exhumaron todas las tumbas, solo las que llevaban el lema `Soldado argentino solo conocido por Dios´”, explicó el Secretario de Derechos Humanos y excombatiente, Ernesto Alonso.

El Regimiento 7 de Infantería, tuvo 36 caídos, de los cuales 33 eran soldados. Sólo había seis cuerpos identificados, gracias al aporte del Equipo argentino de antropología forense (EAAF), que contribuyó con la exhumación e identificación de los cadáveres, pero aún quedan 5 soldados por identificar.

“Falta un compañero que es Omar Britos”, señaló Alonso. Junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) continúan con el trabajo de restitución de los nombres.

Por su parte, el excombatiente Rodolfo Carrizo señaló: "Vamos a rendirle un homenaje al compañero que ya tiene nombre. En el cementerio se cantará el himno. Los compañeros visitarán las tumbas y cada uno dirá unas palabras".

Según explicó Carrizo, hay excombatientes que aún faltan identificar por “inconsistencia con el análisis genético que no coincide con los restos y en otros casos, no hay vínculos vivos”.

Los excombatientes que estarán presentes en el homenaje son: Rodolfo Ricardo Carrizo, Ernesto Alberto Alonso, Fernando Gabriel Magno, Néstor Omar Sáenz, Antonio Marcilese, Alfredo Daniel Rubio, Carlos Alfredo Mercante, Carlos María Connell, José Luis Aparicio, Sergio Daniel Sánchez, Rubén Alberto Petri, Norberto Flores, Sergio Gabriel Isaia, Raymundo Fernando Terminiello, Juan Luis Andreoli y Mario Ernesto Berns.