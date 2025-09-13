VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grupo de veteranos viajará a las islas. El acto se realizará en el Cementerio Darwin, por la verificación de los nombres
El viaje a las Islas Malvinas que llevarán a cabo 16 veteranos de guerra platenses entre el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre, será una forma de mantener viva la memoria colectiva y su propia historia.
La causa es especial: se rendirá un homenaje a 121 soldados enterrados en el Cementerio Darwin cuya identidad fue recuperada en forma reciente y continuará con la identificación de los combatientes que aún faltan.
Por este primer homenaje en el Cementerio y primer viaje después de diez años, se realizó esta semana un acto en la Plaza Malvinas Argentinas con presencia de veteranos, el Intendente, Julio Alak y otros funcionarios.
“Este viaje es particular porque vamos a verificar la identificación de las 121 tumbas. No se exhumaron todas las tumbas, solo las que llevaban el lema `Soldado argentino solo conocido por Dios´”, explicó el Secretario de Derechos Humanos y excombatiente, Ernesto Alonso.
El Regimiento 7 de Infantería, tuvo 36 caídos, de los cuales 33 eran soldados. Sólo había seis cuerpos identificados, gracias al aporte del Equipo argentino de antropología forense (EAAF), que contribuyó con la exhumación e identificación de los cadáveres, pero aún quedan 5 soldados por identificar.
“Falta un compañero que es Omar Britos”, señaló Alonso. Junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) continúan con el trabajo de restitución de los nombres.
LE PUEDE INTERESAR
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
LE PUEDE INTERESAR
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
Por su parte, el excombatiente Rodolfo Carrizo señaló: "Vamos a rendirle un homenaje al compañero que ya tiene nombre. En el cementerio se cantará el himno. Los compañeros visitarán las tumbas y cada uno dirá unas palabras".
Según explicó Carrizo, hay excombatientes que aún faltan identificar por “inconsistencia con el análisis genético que no coincide con los restos y en otros casos, no hay vínculos vivos”.
Los excombatientes que estarán presentes en el homenaje son: Rodolfo Ricardo Carrizo, Ernesto Alberto Alonso, Fernando Gabriel Magno, Néstor Omar Sáenz, Antonio Marcilese, Alfredo Daniel Rubio, Carlos Alfredo Mercante, Carlos María Connell, José Luis Aparicio, Sergio Daniel Sánchez, Rubén Alberto Petri, Norberto Flores, Sergio Gabriel Isaia, Raymundo Fernando Terminiello, Juan Luis Andreoli y Mario Ernesto Berns.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí