Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Se llevará a cabo entre el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre

Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas

Un grupo de veteranos viajará a las islas. El acto se realizará en el Cementerio Darwin, por la verificación de los nombres

Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas

Esta semana, en plaza Malvinas, hubo un homenaje a los soldados caídos

13 de Septiembre de 2025 | 04:37
Edición impresa

El viaje a las Islas Malvinas que llevarán a cabo 16 veteranos de guerra platenses entre el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre, será una forma de mantener viva la memoria colectiva y su propia historia.

La causa es especial: se rendirá un homenaje a 121 soldados enterrados en el Cementerio Darwin cuya identidad fue recuperada en forma reciente y continuará con la identificación de los combatientes que aún faltan.

Por este primer homenaje en el Cementerio y primer viaje después de diez años, se realizó esta semana un acto en la Plaza Malvinas Argentinas con presencia de veteranos, el Intendente, Julio Alak y otros funcionarios.

“Este viaje es particular porque vamos a verificar la identificación de las 121 tumbas. No se exhumaron todas las tumbas, solo las que llevaban el lema `Soldado argentino solo conocido por Dios´”, explicó el Secretario de Derechos Humanos y excombatiente, Ernesto Alonso.

El Regimiento 7 de Infantería, tuvo 36 caídos, de los cuales 33 eran soldados. Sólo había seis cuerpos identificados, gracias al aporte del Equipo argentino de antropología forense (EAAF), que contribuyó con la exhumación e identificación de los cadáveres, pero aún quedan 5 soldados por identificar.

“Falta un compañero que es Omar Britos”, señaló Alonso. Junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) continúan con el trabajo de restitución de los nombres.

LE PUEDE INTERESAR

Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos

LE PUEDE INTERESAR

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Por su parte, el excombatiente Rodolfo Carrizo señaló: "Vamos a rendirle un homenaje al compañero que ya tiene nombre. En el cementerio se cantará el himno. Los compañeros visitarán las tumbas y cada uno dirá unas palabras".

Según explicó Carrizo, hay excombatientes que aún faltan identificar por “inconsistencia con el análisis genético que no coincide con los restos y en otros casos, no hay vínculos vivos”.

Los excombatientes que estarán presentes en el homenaje son: Rodolfo Ricardo Carrizo, Ernesto Alberto Alonso, Fernando Gabriel Magno, Néstor Omar Sáenz, Antonio Marcilese, Alfredo Daniel Rubio, Carlos Alfredo Mercante, Carlos María Connell, José Luis Aparicio, Sergio Daniel Sánchez, Rubén Alberto Petri, Norberto Flores, Sergio Gabriel Isaia, Raymundo Fernando Terminiello, Juan Luis Andreoli y Mario Ernesto Berns.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle

Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla