Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

Racing se hizo fuerte en el Cilindro de Avellaneda y venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico. Con este resultado, la Academia volvió al triunfo luego de 4 partidos por el Clausura, en tanto que el Ciclón sumó su segunda derrota en el campeonato.

Los primeros 45 minutos no se caracterizaron por un partido con un buen juego. A su vez, esta etapa careció de ritmo y situaciones de peligro. Por momentos se jugó lejos del área, con intentos aislados que no lograron traducirse en ocasiones claras de gol.

A pesar de esto, San Lorenzo intentó imponerse con su sistema, pero Racing buscó retrucar. De esta forma, pasada la primera media hora de partido, la Academia se adelantó en el marcador con el gol del central Colombo que tras un tiro de esquina Solari la peinó para que el ex Estudiantes dentro del área chica defina al palo derecho del guardameta Gil.

Ya en el complemento, salió con los tapones en punta para buscar la igualdad, pero la diferencia futbolística fue notoria. Si bien en los primeros minutos de la segunda mitad el Ciclón tuvo más dominio del balón, las fallas en el toque final no le permitieron generar chances de peligro.

De esta forma, y similar que en el primer tiempo, Racing aprovechó un descuido del Cuervo para ampliar la ventaja. En este sentido, Solari se fue victorioso en un imprevisto defensivo entre Gil y Herrera en una salida en falso, la cual, el futbolista académico lo cambió por gol.

De esta forma, el descuento se le hizo cuesta arriba a los dirigidos por Ayude, que a pesar de la insistencia, el cansancio les jugó una mala pasada. Y los de Costas le sacaron provecho a eso.

A Racing se le viene Vélez por Libertadores y River por el torneo, mientras que al Ciclón Independiente en el Bajo.