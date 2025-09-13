Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con poco la Academia fue mejor, y derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Cilindro. De esta forma cortó una racha de cuatro partidos sin ganar
Racing se hizo fuerte en el Cilindro de Avellaneda y venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico. Con este resultado, la Academia volvió al triunfo luego de 4 partidos por el Clausura, en tanto que el Ciclón sumó su segunda derrota en el campeonato.
Los primeros 45 minutos no se caracterizaron por un partido con un buen juego. A su vez, esta etapa careció de ritmo y situaciones de peligro. Por momentos se jugó lejos del área, con intentos aislados que no lograron traducirse en ocasiones claras de gol.
A pesar de esto, San Lorenzo intentó imponerse con su sistema, pero Racing buscó retrucar. De esta forma, pasada la primera media hora de partido, la Academia se adelantó en el marcador con el gol del central Colombo que tras un tiro de esquina Solari la peinó para que el ex Estudiantes dentro del área chica defina al palo derecho del guardameta Gil.
Ya en el complemento, salió con los tapones en punta para buscar la igualdad, pero la diferencia futbolística fue notoria. Si bien en los primeros minutos de la segunda mitad el Ciclón tuvo más dominio del balón, las fallas en el toque final no le permitieron generar chances de peligro.
De esta forma, y similar que en el primer tiempo, Racing aprovechó un descuido del Cuervo para ampliar la ventaja. En este sentido, Solari se fue victorioso en un imprevisto defensivo entre Gil y Herrera en una salida en falso, la cual, el futbolista académico lo cambió por gol.
De esta forma, el descuento se le hizo cuesta arriba a los dirigidos por Ayude, que a pesar de la insistencia, el cansancio les jugó una mala pasada. Y los de Costas le sacaron provecho a eso.
LE PUEDE INTERESAR
Independiente busca volver a la victoria
LE PUEDE INTERESAR
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
A Racing se le viene Vélez por Libertadores y River por el torneo, mientras que al Ciclón Independiente en el Bajo.
solari y colombo en el festejo del primer gol / fotobaires
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí