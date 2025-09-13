Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Nazareno colombo y santiago solari los goles

Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

Con poco la Academia fue mejor, y derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Cilindro. De esta forma cortó una racha de cuatro partidos sin ganar

13 de Septiembre de 2025 | 04:59
Edición impresa

Racing se hizo fuerte en el Cilindro de Avellaneda y venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico. Con este resultado, la Academia volvió al triunfo luego de 4 partidos por el Clausura, en tanto que el Ciclón sumó su segunda derrota en el campeonato.

Los primeros 45 minutos no se caracterizaron por un partido con un buen juego. A su vez, esta etapa careció de ritmo y situaciones de peligro. Por momentos se jugó lejos del área, con intentos aislados que no lograron traducirse en ocasiones claras de gol.

A pesar de esto, San Lorenzo intentó imponerse con su sistema, pero Racing buscó retrucar. De esta forma, pasada la primera media hora de partido, la Academia se adelantó en el marcador con el gol del central Colombo que tras un tiro de esquina Solari la peinó para que el ex Estudiantes dentro del área chica defina al palo derecho del guardameta Gil.

Ya en el complemento, salió con los tapones en punta para buscar la igualdad, pero la diferencia futbolística fue notoria. Si bien en los primeros minutos de la segunda mitad el Ciclón tuvo más dominio del balón, las fallas en el toque final no le permitieron generar chances de peligro.

De esta forma, y similar que en el primer tiempo, Racing aprovechó un descuido del Cuervo para ampliar la ventaja. En este sentido, Solari se fue victorioso en un imprevisto defensivo entre Gil y Herrera en una salida en falso, la cual, el futbolista académico lo cambió por gol.

De esta forma, el descuento se le hizo cuesta arriba a los dirigidos por Ayude, que a pesar de la insistencia, el cansancio les jugó una mala pasada. Y los de Costas le sacaron provecho a eso.

A Racing se le viene Vélez por Libertadores y River por el torneo, mientras que al Ciclón Independiente en el Bajo.

Buen promedio
En el comienzo de la octava fecha del Torneo Clausura, hubo siete goles en cinco partidos disputados: los dos que Riestra le convirtió a Central Córdoba, los dos que le hizo Racing a San Lorenzo, los dos de Newell´s a Atlético Tucumán y el tanto que le hizo Lanús a Independiente Rivadavia. No hubo goles en Huracán-Vélez.

 

solari y colombo en el festejo del primer gol / fotobaires

