Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología

Una alarma se encendió en el Hospital San Martín de La Plata después de que una médica del servicio de Neonatología revelara, mediante un video en redes sociales, el deterioro extremo de las instalaciones. La denuncia expone las precarias condiciones que ya han forzado la reubicación de recién nacidos.

El video, posteado desde el perfil de la médica Lauquen Mauricio muestra cómo se desmoronó en varias partes el cielorraso, lo que representa un serio peligro tanto para el personal como para los recién nacidos que son atendidos en el lugar.

La profesional denunció que este no es un hecho aislado, sino que forma parte de un panorama que incluye “cañerías explotadas y todo lleno de heces”, además de la presencia de “ratas, arañas y entrepisos podridos a punto de desplomarse”, dijo.

“Pasamos 24 horas ahí sin baños y con una cocina que es un asco”, aseguró la médica, quien también criticó la falta de higiene en la ropa de cama. “Las sábanas están agujereadas, transparentes y con cosas pegadas de pacientes que también las usaron”, describió.

La trabajadora de la salud atribuyó la crítica situación a “años de no cuidar la salud pública”, y fue tajante al señalar la responsabilidad de las autoridades: “Se ve que los que gobiernan y gestionan no traen a sus hijos o nietos acá”. La médica destacó que “los pacientes son bien cuidados porque cumplimos con todo lo que está a nuestro alcance como profesionales”.