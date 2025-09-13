La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa en Campana, provincia de Buenos Aires, cerró de manera definitiva y dejó sin empleo a decenas de trabajadores. La decisión fue confirmada por la compañía en un comunicado, luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciara el cierre sin previo aviso y calificara la situación de “bochornosa”.
Según trascendió, la versión inicial sobre el cierre surgió a partir de la denuncia sindical. La UOM señaló que los operarios no recibieron explicaciones hasta que la empresa oficializó la medida. El gremio sostuvo: “Con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”.
En su comunicado, Grupo Simpa explicó: “Centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”.
La compañía argumentó que la decisión responde a un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales. Esta modificación impactó en el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la estructura de Campana.
Los trabajadores organizaron manifestaciones en las inmediaciones de la planta para reclamar la reincorporación y visibilizar el impacto social del cierre.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno aflojará con el apretón monetario
LE PUEDE INTERESAR
Rechazan los pagos de empresarios y dicen que “la corrupción no se negocia”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí