Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |KTM, una marca premium

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
13 de Septiembre de 2025 | 04:30
Edición impresa

La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa en Campana, provincia de Buenos Aires, cerró de manera definitiva y dejó sin empleo a decenas de trabajadores. La decisión fue confirmada por la compañía en un comunicado, luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciara el cierre sin previo aviso y calificara la situación de “bochornosa”.

Según trascendió, la versión inicial sobre el cierre surgió a partir de la denuncia sindical. La UOM señaló que los operarios no recibieron explicaciones hasta que la empresa oficializó la medida. El gremio sostuvo: “Con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”.

En su comunicado, Grupo Simpa explicó: “Centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”.

La compañía argumentó que la decisión responde a un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales. Esta modificación impactó en el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la estructura de Campana.

Los trabajadores organizaron manifestaciones en las inmediaciones de la planta para reclamar la reincorporación y visibilizar el impacto social del cierre.

Grupo Simpa
La empresa mantiene la representación local de marcas como Royal Enfield, CFMoto, Aprilia, CanAm, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, MotoMorini, Super Soco, Segway, QJMoto, MV Agusta, Husqvarna, GasGas, Felt y Raymon, entre otras.

 

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno aflojará con el apretón monetario

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Rechazan los pagos de empresarios y dicen que “la corrupción no se negocia”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Últimas noticias de Política y Economía

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Dólar muy cerca del techo y sube más el riesgo país
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla