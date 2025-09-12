Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la boleta única de la Provincia

La justicia dispuso que Fuerza Patria, la lista encabezada por Jorge Taiana, pase del cuarto al séptimo lugar para evitar confusiones con otra agrupación de color similar. Con cuál se confundía

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la boleta única de la Provincia
12 de Septiembre de 2025 | 14:55

Escuchar esta nota

La Justicia Electoral ordenó modificar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única de Papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires para las elecciones nacionales del 26 de octubre. La decisión de la Cámara Nacional Electoral beneficia a Fuerza Patria, la agrupación que lleva como primer candidato a diputado nacional a Jorge Taiana, que pasará del cuarto al séptimo lugar en la boleta.

La medida se adoptó tras un planteo del peronismo, que advirtió que el color blanco con el que se identifica su lista era demasiado similar al gris asignado a la fuerza vecina en la boleta, “Liber.ar”. Ese partido no había elegido color propio y la Junta Electoral bonaerense le había adjudicado uno de oficio.

Argumentos judiciales

En primera instancia, la Junta había rechazado el reclamo del kirchnerismo, al considerar que los matices eran diferenciables. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral entendió que los colores podían efectivamente generar confusión en el electorado.

En su fallo, los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera señalaron: “Mediante las regulaciones acerca de asignación de colores a las agrupaciones políticas, lo que en definitiva se procura es evitar la confusión en el electorado y asegurar que entre las distintas agrupaciones haya una nítida diferenciación que permita a los sufragantes distinguir claramente entre las diferentes opciones”.

Los magistrados enfatizaron que, aunque la ley establece que la ubicación de los partidos en la BUP se define por sorteo, la claridad del sufragio debe prevalecer como valor superior: “La genuina expresión del cuerpo electoral constituye un valor supremo esencial para la existencia de una democracia auténtica, que la Justicia Electoral debe resguardar más allá de los intereses particulares de las agrupaciones políticas”.

Un estreno con tensiones

Estas elecciones nacionales serán las primeras en las que se implemente la Boleta Única de Papel en todo el país. El nuevo sistema reemplaza a la histórica “lista sábana” y supone un cambio de paradigma en la forma de votar.

La BUP consiste en una sola boleta en la que figuran todas las fuerzas políticas con los nombres de sus primeros cinco candidatos. El votante debe marcar con una tilde o cruz el casillero de la lista elegida. Este mecanismo ya se aplica en provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde se ha destacado por facilitar la fiscalización y reducir costos de impresión.

Sin embargo, el debut a nivel nacional también trae desafíos. La disputa en torno al color y la ubicación de Fuerza Patria revela que, aun con un esquema unificado, la organización y diseño de la boleta puede tener efectos políticos y jurídicos significativos.

Consecuencias políticas

El cambio no es menor. En campañas donde la visibilidad en la boleta puede influir en la decisión del votante, pasar del cuarto al séptimo lugar puede alterar estrategias de comunicación, publicidad y fiscalización en los cuartos oscuros.

El espacio que ahora ocupará Fuerza Patria pertenecía originalmente al Partido Demócrata Progresista, que quedó fuera de la contienda por no presentar candidatos en término. Así, la Cámara resolvió que la reubicación del kirchnerismo no perjudica a ninguna otra fuerza en competencia.

Desde el oficialismo bonaerense destacaron la resolución como un triunfo en defensa de la transparencia del voto. En la oposición, en cambio, algunos referentes advirtieron que abre la puerta a futuras impugnaciones similares que podrían entorpecer la confección de las boletas.

Un precedente a futuro

Más allá de la coyuntura electoral, la resolución de la Cámara Nacional Electoral sienta un precedente de peso: el orden de los partidos en la boleta no es un aspecto meramente técnico ni intocable, sino un elemento central para garantizar la claridad democrática.

De cara al 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires —el distrito con mayor peso electoral del país— será escenario de este estreno con tensión judicial incluida. Los ojos de todo el arco político estarán puestos en cómo se desarrolla la votación con la BUP y si esta logra cumplir su promesa de mayor transparencia y simplicidad para el votante.
 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

