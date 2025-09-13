Arranca el escrutinio definitivo del domingo

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires definió el cronograma para el escrutinio definitivo de los votos emitidos en las elecciones legislativas provinciales del domingo pasado. El conteo arrancará hoy en La Plata.

El escrutinio final se realizará en el Pasaje Dardo Rocha.

Este sábado por la mañana comenzará el proceso con el conteo de los votos emitidos en la Octava sección electoral (correspondiente a La Plata) y los del distrito de Campana.

Luego, la Junta Electoral seguirá por los municipios que integran el resto de la Primera sección electoral.

Los fiscales y apoderados de las diferentes alianzas y partidos que se presentaron a la elección podrán seguir el proceso del escrutinio a través de cuatro terminales de consulta.

Los apoderados, en particular, tendrán un día de plazo para pedir revisiones del conteo realizado en cada jornada. Es decir, cualquier observación sobre lo escrutado el sábado podrá hacerse hasta el domingo a las 18.

Concluida cada jornada de escrutinio, se certificarán mediante acta, los distritos electorales cuyo análisis de la documentación de sus mesas hubiese finalizado en el recinto en ese día. Dicha acta será publicada en la página web del Organismo y el plazo para que los apoderados puedan efectuar los pedidos de revisión o la ratificación de los pedidos de apertura de urnas efectuados en recinto, en su caso, vencerá a las 18.00 horas del día siguiente de la publicación.