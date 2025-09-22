Emanero llega al imponente Teatro Argentino de La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

22 de Septiembre de 2025 | 07:46

Escuchar esta nota

Emanero vive un 2025 consagratorio: cada ciudad que visita se transforma en una celebración colectiva que reafirma su presente como uno de los artistas más sólidos y queridos de la música urbana. Con un tour que agotó entradas en Argentina y Uruguay, y una conexión cada vez más profunda con su público, el cantante se prepara para una cita muy especial en la capital bonaerense.

El próximo viernes 26 de septiembre a las 21 hs, el artista desembarcará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, un escenario histórico e imponente que será el marco perfecto para una noche inolvidable. Allí repasará los grandes hitos de su carrera junto a sus lanzamientos más recientes, en un show que promete ser uno de los momentos destacados de la temporada.

Emanero viene de presentar “La Traición”, parte del ciclo colaborativo Runflas Vol. 2, que se suma a éxitos como “Podés pedirme perdón” junto a Ángela Leiva, “Mala Mujer” y “Romantiko” con L-Gante. Con millones de reproducciones y hits que ya son himnos como “Sinvergüenza” —que se mantuvo un año en el Top 50 de Spotify y alcanzó cuádruple platino—, el artista reafirma su versatilidad y su capacidad de conectar con diferentes generaciones.

Su tour “El Último Sinvergüenza” ya pasó por Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y el Antel Arena de Montevideo, siempre con entradas agotadas y con un fervor que crece en cada presentación. Ahora será el turno de La Plata, donde la fuerza de su música se mezclará con la magia de uno de los venues más emblemáticos del país.

Entradas a la venta en Livepass.com.ar, con la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Produce: Gonna Go.

