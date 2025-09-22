Emanero llega al imponente Teatro Argentino de La Plata

El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo de La Plata
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
VIDEO. Changuitos que se mueven solos y una extraña escena en un supermercado de La Plata durante la tormenta
Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años
Malversación de fondos en el Vaticano: otro capítulo judicial
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
Emanero vive un 2025 consagratorio: cada ciudad que visita se transforma en una celebración colectiva que reafirma su presente como uno de los artistas más sólidos y queridos de la música urbana. Con un tour que agotó entradas en Argentina y Uruguay, y una conexión cada vez más profunda con su público, el cantante se prepara para una cita muy especial en la capital bonaerense.
El próximo viernes 26 de septiembre a las 21 hs, el artista desembarcará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, un escenario histórico e imponente que será el marco perfecto para una noche inolvidable. Allí repasará los grandes hitos de su carrera junto a sus lanzamientos más recientes, en un show que promete ser uno de los momentos destacados de la temporada.
Emanero viene de presentar “La Traición”, parte del ciclo colaborativo Runflas Vol. 2, que se suma a éxitos como “Podés pedirme perdón” junto a Ángela Leiva, “Mala Mujer” y “Romantiko” con L-Gante. Con millones de reproducciones y hits que ya son himnos como “Sinvergüenza” —que se mantuvo un año en el Top 50 de Spotify y alcanzó cuádruple platino—, el artista reafirma su versatilidad y su capacidad de conectar con diferentes generaciones.
Su tour “El Último Sinvergüenza” ya pasó por Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y el Antel Arena de Montevideo, siempre con entradas agotadas y con un fervor que crece en cada presentación. Ahora será el turno de La Plata, donde la fuerza de su música se mezclará con la magia de uno de los venues más emblemáticos del país.
Entradas a la venta en Livepass.com.ar, con la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Produce: Gonna Go.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?