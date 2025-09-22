Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local

Concluida la etapa electoral local, el Concejo Deliberante platense recobrará en los próximos días un rol protagónico clave para el desarrollo local. Entre los principales debates en agenda se encuentran la segunda etapa de la reforma del ordenamiento urbano y el nuevo sistema de micros, proyectos que el Ejecutivo prevé girar antes del cambio de la composición del deliberativo, que se producirá el 10 de diciembre.

Superada la primera instancia de ordenamiento, el gobierno municipal se abocó al diagnóstico, planificación e implementación de medidas, con resultados que, advierten, mostraron rápidamente su impacto en la realidad urbana cotidiana. Un ejemplo fue el angostamiento de las ramblas en avenidas como la diagonal 74, entre 116 y la bajada de la Autopista, y la avenida 60, entre 31 y 143. En ambos segmentos, la incorporación de un carril en la calzada de cada mano provocó en la circulación un impacto inmediato.

Lo mismo, sostienen desde la secretaría de Planeamiento local, ocurrió con la colocación del sistema de semaforización inteligente -la denominada “onda verde”-, que produjo importantes reducciones en el tiempo de circulación en esas arterias, el que, afirman, “alcanza a la mitad de lo antes que requería ingresar al casco”.

Ahora, la mira está puesta en la segunda etapa del plan de ordenamiento territorial y la diagramación del nuevo sistema de transporte público urbano. A pesar de que el resultado electoral del 7 de septiembre le dará al oficialismo mayoría simple, mbas iniciativas, según pudo saber EL DIA, serán giradas al Concejo para su debate antes de que finalicen los mandatos de la actual composición del cuerpo. Es decir, se sancionarán antes del 10 de diciembre.

EL ORDENAMIENTO URBANO

Ordenar el territorio en el partido de La Plata fue objetivo central de la gestión de Julio Alak. Luego de reformar el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), integrado por expertos de las universidades y miembros de los colegios de profesionales, su principal secretario, Sergio Resa, estuvo a cargo de la primera etapa del proyecto. Se trató de un ordenamiento normativo que, conforme a las regulaciones provinciales, estableció los límites de la extensión urbana de la Ciudad y otorgó indicadores a cada zona, determinando áreas rurales, industriales y urbanas. También esa ordenanza, sancionada por el Concejo por unanimidad en abril pasado, puso fin a la situación de loteos irregulares que se habían desarrollado durante la gestión anterior.

Ahora se espera el inminente ingreso al deliberativo del segundo capítulo del planeamiento territorial, abocado principalmente al área urbana. Si bien aún no se ha conocido el texto del proyecto, se espera que regule los alcances en la construcción en los distintos barrios de la Ciudad.

Se determinarán, por ejemplo, alturas de edificios en los centros de cada localidad, con atención a la idiosincracia y necesidad de cada zona. Es decir, mientras en algunos barrios requieren un incremento de su densidad, otros, como City Bell, reclaman la protección de sus particulares características de viviendas unifamiliares.

Según trascendió, el ingreso de ese expediente al deliberativo se llevará a cabo en las próximas semanas, aún con Resa como titular de Planeamiento. El funcionario, primer candidato de la lista de Julio Alak, asumirá en diciembre como concejal, cuando, se espera, este segundo tramo del ordenamiento territorial esté sancionado y en vigencia.

EL PLIEGO DE LOS MICROS

El contrato del sistema de transporte público urbano de la Ciudad tiene ya más de 14 años vencido y su última posibiidad de prórroga concluirá en diciembre próximo. Más allá de los plazos legales, la realidad del atraso que presenta el actual diagrama de recorridos de los micros viene acarreando múltiples reclamos vecinales.

Los usuarios demandan desde mayores frecuencias a cambios en el diagrama de los ramales, para que los recorridos accedan a más barrios, hasta la renovación de unidades que quedaron obsoletas.

En este sentido, según pudo saber EL DIA, el nuevo pliego del convenio municipal con las empresas de transporte se elevará al Concejo para su aprobación también en las próximas semanas.

“Vamos a escuchar a todas las voces y trabajar para buscar los consensos necesarios”, dijo ayer a EL DIA el presidente del Concejo, Marcelo Galland. admitiendo que estos debates claves se encuentran en ciernes.