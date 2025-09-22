¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés

Baobab vuelve a sorprender a sus clientes con una promoción que es imbatible.

Durante los días martes 23 de septiembre y hasta el sábado 27 de septiembre, habrá una liquidación total de indumentaria en todo el salón de venta.

¡Esta liquidación es SIN CAMBIO!

La promoción es la indumentaria se aplica de la siguiente manera: 50% de descuento de su precio de lista y se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.

La indumentaria es de dama, hombre y niños, tanto de invierno como de verano, con una amplia variedad de prendas deportivas, térmicas, polar y micro polar, camperas de abrigo de pluma e impermeables y pantalones para distintas actividades.

En esta ocasión el salón va estar repleto de indumentaria exhibida para directamente probar y llevarse la prenda. No va a tener cambio, la venta es ideal para probarse en el salón y una vez comprada es en esta única ocasión sin cambio.

El horario de atención va ser de Martes a Viernes de 9 a 19 hs y el sábado de 9 a 18 hs