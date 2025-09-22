¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

22 de Septiembre de 2025 | 04:00

Baobab vuelve a sorprender a sus clientes con una promoción que es imbatible. 

Durante los días martes 23 de septiembre y hasta el sábado 27 de septiembre, habrá una liquidación total de indumentaria en todo el salón de venta.

¡Esta liquidación es SIN CAMBIO!

La promoción es la indumentaria se aplica de la siguiente manera: 50% de descuento de su precio de lista y se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.

La indumentaria es de dama, hombre y niños, tanto de invierno como de verano, con una amplia variedad de prendas deportivas, térmicas, polar y micro polar, camperas de abrigo de pluma e impermeables y pantalones para distintas actividades.

En esta ocasión el salón va estar repleto de indumentaria exhibida para directamente probar y llevarse la prenda. No va a tener cambio, la venta es ideal para probarse en el salón y una vez comprada es en esta única ocasión sin cambio.

El horario de atención va ser de Martes a Viernes de 9 a 19 hs y el sábado de 9 a 18 hs

Es una gran oportunidad para equiparse para este verano o simplemente para aprovechar semejante descuento para comprar una prenda para todo el año.

 

 

 

