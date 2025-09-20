Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En La Plata y la Región, distintos sectores productivos se encuentran en plena búsqueda de personal para sumar a sus equipos. Comercios, pequeñas y medianas empresas, y firmas de diversos rubros necesitan incorporar mano de obra y recurren a los clasificados de EL DIA como una de las vías más efectivas para llegar a los postulantes.

La sección, disponible a diario tanto en la edición impresa como en la digital, reúne una amplia variedad de avisos laborales: desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.

De esta manera, los empleadores logran difundir sus propuestas de manera directa y llegar a un público masivo, agilizando los procesos de selección y focalizando las búsquedas en perfiles concretos.

A la vez, para quienes están en plena búsqueda laboral, los clasificados se convierten en una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la ventaja de poder contactar de forma inmediata a cada empresa a través de los datos que figuran en los avisos.

Nuevo proyecto gastronómico en La Plata, solicita: jefe de cocina /  cocinero con experiencia comprobable, pizzero con experiencia en  pizza in teglia, mandar CV a: trabajogastronomialaplata@gmail.com.

Solicitamos cocinero con experiencia, ayudante de cocina, barista  y moza, emprendimiento en crecimiento, buen ambiente laboral,  zona 44 y 1. Enviar CV al 221-316-9040.

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs,  conozca radio y GPS pago 35 % comunicarse 221-488-2522 sólo whatsapp escrito.

!!Necesito cajera y repositor c/exp. pres 472 y 21B, C.Bell,  (supermercado) Wsp. 11-3397-2104 (Hugo).

505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.

Akimencot incorpora consultoras Monique Cosmética, importante  comisión, carrera empresaria. 221-573-7915.

Amodil cosméticos incorpora revendedoras sin inversión,  Cel. 221-674-9273.

Busco empleada en atención al público para local gastronómico  entre 22 y 30 años con experiencia en el puesto y disponibilidad  horaria. Excluyente que viva en Gonnet y cercanías o movilidad.  Enviar CV con foto a: namasu.sushiandwok@gmail.com.

Busco personal para lavadero de autos! 7 esquina 510.

Chica 18 a 23 años viva cerca 8 e/135 y 136 Berisso (excluyente)  tareas varias. Bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Chofer p/remis turno día c/categoría D-1, enviar registro y domicilio  actual. Tel. (221) 305-2680.

Delivery con moto en regla 19.15 a 22.15/30 $ 10.000 viva cerca  3 y 520 (excluyente) Bormopizzas (221) 559-5422.

EMPRESA UBICADA EN BERISSO INCORPORA ESTUDIANTES  AVANZADOS O ARQUITECTOS RECIBIDOS, REQUISITO CARNET  DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD HORARIA. TAREAS A REALIZAR:  CONFECCION DE PRESUPUESTOS, MEDICION EN OBRA DE  ABERTURAS Y MUEBLES DE MADERA, SEGUIMIENTOS DE LOS  TRABAJOS EN TALLER Y EN OBRA. TRABAJO EN EQUIPO.  ENVIAR CV: ingresos.2025sc@gmail.com.

En Vëllezo helados buscamos sumarte a nuestro equipo! Si estás  en búsqueda laboral y tienes disponibilidad horaria, envianos tu  CV completo al mail: rrhh.vellezohelados@gmail.com  especificando a qué sucursal querés aplicar.

Estación de lavado Leos, solicita personal responsable y con  experiencia, presentarse de 8 a 13 hs., 24 esq. 65.

Importante empresa de gastronomía selecciona cajeras/os, despachantes  de mostrador y ayudantes de cocina para servicio de comidas  rápidas. Presentar CV a: bus2010laplata@hotmail.com.

Importante institución educativa se encuentra en la búsqueda de  profesor de Instalación de Paneles Solares + Energías renovables,  que cuente con disponibilidad horaria por la tarde y los días  sábados. Interesados enviar curriculum a:  cursosyoficios2025@gmail.com.

IMPORTANTE ORTOPEDIA, SELECCIONARA VENDEDORA  PRESENCIAL DE SALON/COMERCIO, EXPERIENCIA COMPROBABLES  EN VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE, BUENA PRESENCIA,  PROACTIVA, CON BUENAS HABILIDADES DE COMUNICACION,  EMPATIA Y PERSUACION, MANEJO BASICO DE PC, CONOCIMIENTO  BASICO EN GENERACION DE CONTENIDO REDES SOCIALES,  FLEXIBILIDAD HORARIA, ESTUDIANTES ABSTENERSE.  INTERESADAS ENVIAR CV CON FOTO Y REFERENCIAS A:  empleolaplata1771@gmail.com.

Necesita cajera y fiambrera para supermercado, está en calle  155 e/63 y 64, whatsapp 221-455-0303.

Necesito chofer de remis turno noche para trabajar en Señorial,  “Repuestos Fabián” whatsapp 221-571-3360.

Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con  posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.

PART/TIME EMPLEADO C/CARNET DE CONDUCIR Y PACIENCIA,  PARA ENSEÑANZA. ENVIAR CV S/OMITIR PRETENSIONES  busquedalaboral_lp@yahoo.com.

Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic.  en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV:  empleados.arvenecia@gmail.com.

Se busca empleado para rotisería zona Gonnet, 4 hs. Enviar CV a:  rotiserialorenaarrascaeta@gmail.com.

Se busca fiambrero/a con experiencia +3 años comprobable, para  almacén de fiambres en City Bell, full time. Enviar CV y  remuneración pretendida: personas.elrefugio@gmail.com.

Se busca operaria calificada para empresa de alimentos en La  Plata, con experiencia en bacha y producción, disponibilidad full.  Enviar CV con referencias, se ofrece condición laboral formal.  cvlaplatarrhh@gmail.com.

Se busca técnico ortopedista con título habilitante, enviar CV a:  lega.equiamientortopedico@gmail.com.

SE NECESITA REPARTIDOR CON AUTO (NO MOTO), PARA  PIZZERIA EN CALLE 19 NÚMERO 760 CASI ESQUINA 47, PAGA  POR DIA, DE 19 A 23.30 HS., DEJAR DATOS EN EL LOCAL DE  19.30 A 22 HS.

Supermercado “Compra Fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita repositor.

Trabajo interesante para podador con experiencia verificable.  Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.

Vendedor/a con experiencia en capacitación y venta de propiedades  básico y comisión, horarios a convenir  negociosinmobiliarios@gmail.com.

Vendedoras/es ejecutivos/as (no de salón) para visitar comercios  y empresas y venderles seguridad física (vigiladores) con exp. en  venta inmobiliaria, seguros, intangibles, etc. (excluyente), fijo medio  millón más comisiones desde $ 300 mil por cada venta. Enviar CV al  221-220-1171.

