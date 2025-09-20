Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
En La Plata y la Región, distintos sectores productivos se encuentran en plena búsqueda de personal para sumar a sus equipos. Comercios, pequeñas y medianas empresas, y firmas de diversos rubros necesitan incorporar mano de obra y recurren a los clasificados de EL DIA como una de las vías más efectivas para llegar a los postulantes.
La sección, disponible a diario tanto en la edición impresa como en la digital, reúne una amplia variedad de avisos laborales: desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.
De esta manera, los empleadores logran difundir sus propuestas de manera directa y llegar a un público masivo, agilizando los procesos de selección y focalizando las búsquedas en perfiles concretos.
A la vez, para quienes están en plena búsqueda laboral, los clasificados se convierten en una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la ventaja de poder contactar de forma inmediata a cada empresa a través de los datos que figuran en los avisos.
Nuevo proyecto gastronómico en La Plata, solicita: jefe de cocina / cocinero con experiencia comprobable, pizzero con experiencia en pizza in teglia, mandar CV a: trabajogastronomialaplata@gmail.com.
Solicitamos cocinero con experiencia, ayudante de cocina, barista y moza, emprendimiento en crecimiento, buen ambiente laboral, zona 44 y 1. Enviar CV al 221-316-9040.
!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35 % comunicarse 221-488-2522 sólo whatsapp escrito.
!!Necesito cajera y repositor c/exp. pres 472 y 21B, C.Bell, (supermercado) Wsp. 11-3397-2104 (Hugo).
505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.
Akimencot incorpora consultoras Monique Cosmética, importante comisión, carrera empresaria. 221-573-7915.
Amodil cosméticos incorpora revendedoras sin inversión, Cel. 221-674-9273.
Busco empleada en atención al público para local gastronómico entre 22 y 30 años con experiencia en el puesto y disponibilidad horaria. Excluyente que viva en Gonnet y cercanías o movilidad. Enviar CV con foto a: namasu.sushiandwok@gmail.com.
Busco personal para lavadero de autos! 7 esquina 510.
Chica 18 a 23 años viva cerca 8 e/135 y 136 Berisso (excluyente) tareas varias. Bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.
Chofer p/remis turno día c/categoría D-1, enviar registro y domicilio actual. Tel. (221) 305-2680.
Delivery con moto en regla 19.15 a 22.15/30 $ 10.000 viva cerca 3 y 520 (excluyente) Bormopizzas (221) 559-5422.
EMPRESA UBICADA EN BERISSO INCORPORA ESTUDIANTES AVANZADOS O ARQUITECTOS RECIBIDOS, REQUISITO CARNET DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD HORARIA. TAREAS A REALIZAR: CONFECCION DE PRESUPUESTOS, MEDICION EN OBRA DE ABERTURAS Y MUEBLES DE MADERA, SEGUIMIENTOS DE LOS TRABAJOS EN TALLER Y EN OBRA. TRABAJO EN EQUIPO. ENVIAR CV: ingresos.2025sc@gmail.com.
En Vëllezo helados buscamos sumarte a nuestro equipo! Si estás en búsqueda laboral y tienes disponibilidad horaria, envianos tu CV completo al mail: rrhh.vellezohelados@gmail.com especificando a qué sucursal querés aplicar.
Estación de lavado Leos, solicita personal responsable y con experiencia, presentarse de 8 a 13 hs., 24 esq. 65.
Importante empresa de gastronomía selecciona cajeras/os, despachantes de mostrador y ayudantes de cocina para servicio de comidas rápidas. Presentar CV a: bus2010laplata@hotmail.com.
Importante institución educativa se encuentra en la búsqueda de profesor de Instalación de Paneles Solares + Energías renovables, que cuente con disponibilidad horaria por la tarde y los días sábados. Interesados enviar curriculum a: cursosyoficios2025@gmail.com.
IMPORTANTE ORTOPEDIA, SELECCIONARA VENDEDORA PRESENCIAL DE SALON/COMERCIO, EXPERIENCIA COMPROBABLES EN VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE, BUENA PRESENCIA, PROACTIVA, CON BUENAS HABILIDADES DE COMUNICACION, EMPATIA Y PERSUACION, MANEJO BASICO DE PC, CONOCIMIENTO BASICO EN GENERACION DE CONTENIDO REDES SOCIALES, FLEXIBILIDAD HORARIA, ESTUDIANTES ABSTENERSE. INTERESADAS ENVIAR CV CON FOTO Y REFERENCIAS A: empleolaplata1771@gmail.com.
Necesita cajera y fiambrera para supermercado, está en calle 155 e/63 y 64, whatsapp 221-455-0303.
Necesito chofer de remis turno noche para trabajar en Señorial, “Repuestos Fabián” whatsapp 221-571-3360.
Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.
PART/TIME EMPLEADO C/CARNET DE CONDUCIR Y PACIENCIA, PARA ENSEÑANZA. ENVIAR CV S/OMITIR PRETENSIONES busquedalaboral_lp@yahoo.com.
Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic. en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
Se busca empleado para rotisería zona Gonnet, 4 hs. Enviar CV a: rotiserialorenaarrascaeta@gmail.com.
Se busca fiambrero/a con experiencia +3 años comprobable, para almacén de fiambres en City Bell, full time. Enviar CV y remuneración pretendida: personas.elrefugio@gmail.com.
Se busca operaria calificada para empresa de alimentos en La Plata, con experiencia en bacha y producción, disponibilidad full. Enviar CV con referencias, se ofrece condición laboral formal. cvlaplatarrhh@gmail.com.
Se busca técnico ortopedista con título habilitante, enviar CV a: lega.equiamientortopedico@gmail.com.
SE NECESITA REPARTIDOR CON AUTO (NO MOTO), PARA PIZZERIA EN CALLE 19 NÚMERO 760 CASI ESQUINA 47, PAGA POR DIA, DE 19 A 23.30 HS., DEJAR DATOS EN EL LOCAL DE 19.30 A 22 HS.
Supermercado “Compra Fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita repositor.
Trabajo interesante para podador con experiencia verificable. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
Vendedor/a con experiencia en capacitación y venta de propiedades básico y comisión, horarios a convenir negociosinmobiliarios@gmail.com.
Vendedoras/es ejecutivos/as (no de salón) para visitar comercios y empresas y venderles seguridad física (vigiladores) con exp. en venta inmobiliaria, seguros, intangibles, etc. (excluyente), fijo medio millón más comisiones desde $ 300 mil por cada venta. Enviar CV al 221-220-1171.
