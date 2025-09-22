Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones

Los delincuentes dejaron a la señora en la cocina mientras ellos dieron vuelta la casa en búsqueda de dinero / EL DIA

La ola de inseguridad no da tregua en La Plata y el último fin de semana dos vecinas de Parque San Martín fueron blanco de robos que encendieron la alarma en el barrio. El primero de los hechos tuvo como víctima a una estudiante a la que, tal como informó EL DIA, le sustrajeron una suma millonaria en su departamento de 24 y 55. El segundo episodio ocurrió a tan solo dos cuadras de allí, a donde una jubilada de 90 años fue sorprendida a plena luz del día por tres delincuentes en el interior de su propia casa.

Según relató su nieto a EL DIA, la pesadilla para la señora comenzó ayer por la mañana cuando la jubilada se disponía salir al patio de su casa ubicada en 26 y 55. En ese momento fue sorprendida por “tres delincuentes encapuchados que la estaban esperando para ingresar a su vivienda”, contó.

Una vez dentro del domicilio, obligaron a la mujer a permanecer en el comedor mientras ellos revisaron cada rincón del lugar. “Literalmente dieron vuelta la casa”, indicó el nieto de la damnificada quien añadió que los ladrones no se detuvieron hasta encontrar el dinero. Una vez que obtuvieron lo que quisieron (botín que no fue precisado) huyeron del lugar.

Al llegar a la vivienda de 26 y 55 los familiares encontraron a la jubilada en estado de shock y sus pertenencias todas revueltas / EL DIA

Más de una hora permaneció cautiva la jubilada dentro de su propia casa quien una vez liberada logró dar aviso a la policía y a sus familiares quienes acudieron de inmediato al lugar. Al llegar se encontraron con un panorama desolador: la mujer visiblemente angustiada y estado de shock y la casa “patas para arriba”. Todo estaba revuelto, la ropa en el piso, los cajones tirados y las pertenencias de la jubilada desperdigadas por todos lados.

Vale señalar que afortunadamente, a diferencia de otros otros hechos similares, los delincuentes no utilizaron la fuerza para reducir a la jubilada. “No me pegaron ni me hablaron mal, hasta me sirvieron un vaso de agua”, le contó la señora de 90 años a sus allegados.

De todos modos, a pesar de la gravedad del hecho y de que personal de la Comisaría 5° se hallaba en el hogar, los familiares de la víctima decidieron en conjunto no radicar la denuncia.

Temor y preocupación

Como se mencionó, el último viernes una estudiante sufrió un robo millonario en su departamento ubicado a dos cuadras de allí. Estos episodios ocurridos a tan poca distancia y con apenas días de diferencia, generaron fuerte malestar entre los habitantes de Parque San Martín, quienes aseguran que la inseguridad es una constante. “No sabíamos que había ocurrido un hecho similar tan cerca, pero sí vemos que en general hay mucha inseguridad”, expresó al respecto el nieto de la jubilada.

En ese sentido, vale recordar que en el caso de la joven ella no se encontraba en su departamento de 24 y 55 al momento del robo. Según se informó, los ladrones irrumpieron tras romper una ventana del primer piso, el viernes por la tarde mientras ella estaba cursando.

Tranquilos, sin la presencia de la dueña en el lugar, los intrusos se hicieron con los ahorros de toda la vida de la mujer y escaparon con un botín calculado en más de 80 mil dólares, además de un celular y pertenencias personales.

Así, con dos hechos de impacto en apenas unas cuadras de diferencia, el barrio volvió a quedar en el centro de la escena por la falta de respuestas ante un flagelo que golpea tanto a jóvenes como a adultos mayores.